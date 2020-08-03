Утром 3 августа в селе Скоренец Черниговского района нашли зарезанным восьмилетнего мальчика. В убийстве подозревают его отца.

Мальчика нашли в подсолнечном поле. На теле ребенка были многочисленные ножевые ранения, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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По информации правоохранителей, накануне, 2 августа, мальчик вместе с отцом и дедушкой ехали на автомобиле в Чернигов. Они остановились для отдыха неподалеку села Красное. После этого отец с сыном отправились в лес на прогулку, но вернулся мужчина уже без ребенка.

Мальчика искали всю ночь около сотни людей – волонтеры, лесники, полицейские и кинологи с собаками. Для поисков использовали квадрокоптер.

Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины у него обнаружили окровавленный нож,

– говорится в сообщении полиции.

После того, как тело ребенка нашли, отец признался, что причастен к убийству. Мужчину задержали и открыли уголовное производство. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.



Правоохранители осматривают место убийства / Фото полиции Черниговщины



Нож, которым, вероятно, был убит мальчик / Фото полиции Черниговщины