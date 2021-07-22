"Не мог сидеть, пока другие защищают страну": воспоминания о погибшем бойце Горбенко

У 29-летнего погибшего на Донбассе Александра Горбенко осталась 2-летняя дочь. Родные поделились воспоминаниями о военном, который отдал свою жизнь защищая нашу страну.

Вместе с отчимом ездил на Майдан

Александр был активным участником Революции Достоинства, а с началом российской агрессии решил защищать наши границы на Донбассе. Отчим погибшего также военный – ветеран батальона "Кривбасс" Василий Холод.

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Саша был со мной на Майдане. Везде. Он делал то же, что делал и я. Сын был патриотом. Он любил Украину – и с Майдана за нее стоял,

– рассказал Холод.

В 2014 году Горбенко прошел обучение "Степной сотни" в родном Кривом Роге. Он хотел научиться обращаться с оружием. По словам заместителя председателя Криворожской ассоциации участников АТО Олега Забояка, Александр сразу отличался от других.

"Тогда к нам много людей на волне патриотизма приобщалось. Но таких, как Саша – настоящих – было видно сразу. Он выделялся своим патриотизмом, решительностью, лидерскими качествами", – пояснил Забояка.

Когда стало известно о смерти бойца, СМИ опубликовали фото Александра в тельняшке. Забояка рассказал, что на самом деле носить ее разрешали не всем. Такое право нужно было заслужить: "Он это заслужил – своими знаниями, навыками, убеждениями. Он был достоин".



Тельняшку разрешали носить только тем, кто это заслужил / Фото Криворожской Ассоциации участников АТО

"Я не буду молодой дома отсиживаться", – Горбенко

В Ингульской Паланке Александр обучил собратьев нападениям тайского бокса. Когда началась война, парень отправился на восток добровольцем в составе батальона "Сичеслав".

Мама его отговаривала, но он стоял на своем. Говорил: "Дядя Вася вон старый – и то воюет, а я, молодой, дома отсиживаться буду? Я ухожу". Поставил мать перед фактом,

– вспомнил отчим.

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Год Александр отслужил в "Сичеславе", а затем подписал контракт и на 3 года вступил в 8 полк спецназначения. В Хмельницком, где базируется отряд, он встретил свою любовь и женился. Там же у молодых супругов родилась дочь, но счастливая семейная жизнь не сложилась и молодожены расстались.

Коронавирус вызвал у бойца осложнение

После завершения контракта Александр устроился на местный металлургический комбинат "Арселор Миттал". Однако заболел COVID-19 и тяжело переносил недуг. Вирус вызвал у бойца осложнение, а медики долго не могли установить настоящий диагноз.

Военный лечился год, а потом решил вернуться в армию, потому что не мог к мирной жизни привыкнуть. Служил Горбенко старшим стрелком в 10 горно-штурмовой бригаде.



На Донбассе погиб Александр Горбенко / Фото из фейсбука бойца

Воин 4 дня боролся за жизнь в больнице

15 июля 2021 года недалеко от поселка Нью-Йорк пророссийские боевики открыли огонь. Одна из мин взорвалась рядом с Александром, которому не хватило несколько метров, чтобы спрятаться в укрытие. Боец получил ужасные ожоги: у него обгорело 80% тела.

Во время транспортировки на вертолете в больницу Харькова, воин был в сознании. Однако впоследствии его ввели в медикаментозную кому, ведь боль была слишком сильной. Медики 4 суток боролись за жизнь Александра, однако выжить ему не удалось. Военный умер в больнице 19 июля.