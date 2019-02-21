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      Воспоминания Порошенко и молебен от Тимошенко:как кандидаты в президенты почтили героев Майдана

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      В эти дни Украина чтит память погибших на Майдане в 2014 году. Кандидаты в президенты, претендующие на победу, тоже не стояли в стороне. Кто из политиков пришел на Майдан – выясняли журналисты 24 канала.

      Петр Порошенко вспоминал, как лично был в набитом "титушками" Мариинском парке. А на следующий день на ютуб-канале появилось видео с Порошенко, на котором он советует, как лучше переносить раненых.

      Читайте также: Расстрелы на Майдане: появилось видео с Порошенко возле раненых активистов

      Как и каждый год, поехал президент возлагать цветы к месту расстрела Небесной Сотни в сопровождении Дональда Туска. Через визит Порошенко все подходы к Аллее на это время перегородили охраной и металлической рамкой.

      Порошенка разом з Дональдом Туском вшанували пам'ять героїв Майдану
      Порошенко вместе с Дональдом Туском почтили память героев Майдана

      Возложить цветы приходила и Юлия Тимошенко. Она даже привезла с собой собственного священника, чтобы провести молебен.

      Тимошенко взяла участь у молебні за померлими на Майдані
      Тимошенко приняла участие в молебне по умершим на Майдане

      Настоящий мемориал Небесной сотни в Киеве только планируют возводить. Часть аллеи Героев стоит обнесенная забором. А во Львове комплекс открыли как раз к 5-й годовщине. Мэр Львова Андрей Садовый предупредил – мемориал еще будут достраивать.

      Садовий відкрив у Львові Меморіал Героїв Небесної Сотні
      Садовый открыл во Львове Мемориал Героев Небесной Сотни

      Не вспоминают в эти дни Майдан разве что те, из-за кого он и начался. Кандидаты, которые называют себя оппозиционными, а на самом деле – выходцы из "Партии регионов", которая оправдывала расстрелы.

      Вспомнили в эти дни кандидаты и о дне герба Украины. И постили в соцсетях открытки с трезубцем.

      Читайте также: Что говорят кандидаты о церкви, и почему обходят этот вопрос?

      А Юлия Тимошенко написала заявление в полицию на действующего президента, а теперь тянет его в суд. Лидер "Батькивщины" обвиняет Петра Порошенко в незаконной агитации и попытках сфальсифицировать результаты выборов. А также в том, что его команда заплатила значительно меньше за аренду Дворца спорта, чем это стоит.

      А кандидат Владимир Зеленский тем временем на претензии в незаконной агитации не обращает внимания, вернее презирает. Он выложил в соцсети новый спойлер будущего сериала "Слуга народа-3", который могут признать предвыборной агитацией. Поклонники шоумена подписали фото лаконично: "43 оттенка серого и один – зеленый".

      Пост Зеленського
      Пост Зеленского

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Евромайдан Владимир Зеленский Партия регионов Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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