Воспоминания Порошенко и молебен от Тимошенко:как кандидаты в президенты почтили героев Майдана

В эти дни Украина чтит память погибших на Майдане в 2014 году. Кандидаты в президенты, претендующие на победу, тоже не стояли в стороне. Кто из политиков пришел на Майдан – выясняли журналисты 24 канала.

Петр Порошенко вспоминал, как лично был в набитом "титушками" Мариинском парке. А на следующий день на ютуб-канале появилось видео с Порошенко, на котором он советует, как лучше переносить раненых.

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Как и каждый год, поехал президент возлагать цветы к месту расстрела Небесной Сотни в сопровождении Дональда Туска. Через визит Порошенко все подходы к Аллее на это время перегородили охраной и металлической рамкой.



Порошенко вместе с Дональдом Туском почтили память героев Майдана

Возложить цветы приходила и Юлия Тимошенко. Она даже привезла с собой собственного священника, чтобы провести молебен.



Тимошенко приняла участие в молебне по умершим на Майдане

Настоящий мемориал Небесной сотни в Киеве только планируют возводить. Часть аллеи Героев стоит обнесенная забором. А во Львове комплекс открыли как раз к 5-й годовщине. Мэр Львова Андрей Садовый предупредил – мемориал еще будут достраивать.



Садовый открыл во Львове Мемориал Героев Небесной Сотни

Не вспоминают в эти дни Майдан разве что те, из-за кого он и начался. Кандидаты, которые называют себя оппозиционными, а на самом деле – выходцы из "Партии регионов", которая оправдывала расстрелы.

Вспомнили в эти дни кандидаты и о дне герба Украины. И постили в соцсетях открытки с трезубцем.

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А Юлия Тимошенко написала заявление в полицию на действующего президента, а теперь тянет его в суд. Лидер "Батькивщины" обвиняет Петра Порошенко в незаконной агитации и попытках сфальсифицировать результаты выборов. А также в том, что его команда заплатила значительно меньше за аренду Дворца спорта, чем это стоит.

А кандидат Владимир Зеленский тем временем на претензии в незаконной агитации не обращает внимания, вернее презирает. Он выложил в соцсети новый спойлер будущего сериала "Слуга народа-3", который могут признать предвыборной агитацией. Поклонники шоумена подписали фото лаконично: "43 оттенка серого и один – зеленый".



Пост Зеленского