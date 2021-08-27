Боролся против Майдана: восстановили в должности топ-полицейского из Одессы

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего заместителя начальника МВД Одесской области Эдуарда Гребенюка. Приказ о его увольнении признали незаконным.

Этот полицейский в 2013 году поспособствовал запрету проведения митинга "Я выбираю ЕС" в Чернигове. Его впоследствии решили уволить и даже доказали виновность в Верховном суде.

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Теперь еще и выплатят зарплату

Решение о восстановлении в должности принимал судья Валерий Кузьменко. Кроме этого, он стянул с МВД средний заработок Гребенюка за время вынужденного прогула – 683 тысяч 286 гривен.

Следует отметить, что сейчас не существует должности, о которой идет речь. Свое решение судья объяснил тем, что люстрация – это юридическая ответственность. Ответственность якобы не может быть коллективной, а только индивидуальной. А пока нет доказательств того, что истец своими действиями или бездействием способствовал узурпации власти Виктором Януковичем,

В чем обвиняют полицейского

В 2013 году офицер занимал должность заместителя начальника УМВД Украины в Черниговской области. 23 ноября того года он направил в мэрию Чернигова письмо, где сообщил об угрозе грубых нарушений общественного порядка акции сторонников Евромайдана. Мэрия Чернигова использовала это письмо в обращении в суд, который впоследствии запретил проводить этот митинг.

25 ноября 2013 года Гребенюк уже, вероятно, приказал своим подчиненным снести палаточный лагерь протестующих. Он был расположен в сквере имени Николая Попудренко.

Дело ходила по судам несколько лет

Впоследствии Эдуарда Гребенюка судили по 2 статьям уголовного кодекса. Его признали виновным в незаконном препятствовании организации или проведению митинга, а также злоупотреблении служебным положением.

Однако уже 4 февраля 2016 года Деснянский районный суд Чернигова во второй раз рассмотрел это дело. Тогда полицейского полностью оправдали.

А 1 июня 2017 года апелляционный суд Черниговской области отменил оправдательный приговор и во второй раз признал экс-милиционера виновным в совершении этих преступлений. Его тогда приговорили к штрафу в размере 8500 гривен и 3 годам тюрьмы. Правда, сразу освободили от наказания с годичным испытательным сроком.

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До сих пор подлежит люстрации

20 февраля 2018 года дело Гребенюка дошло до Верховного суда, который отменил приговор за превышение полномочий. Однако оставили в силе статью о незаконном препятствовании мирной акции. Это постановление является окончательным и не подлежит обжалованию.

Поэтому участие офицера в преступлениях режима Януковича полностью доказали. То есть он теперь полностью подлежит люстрации, однако судья Кузьменко почему-то этот факт проигнорировал.