Мировой кризис: какие факторы могут положительно повлиять на Украину

Мировая экономика начинает восстанавливаться. Большинство государств в мире постепенно выходят из карантина и уменьшают ограничения для бизнеса.

Как это повлияет на общие экономические показатели и чего нам ожидать – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Прогноз МВФ

Прогнозы международного валютного фонда весьма пессимистичны. Из-за карантинных ограничений весь мир вынужден был остановить большинство экономической деятельности. Согласно отчетам МВФ, экономика мира упадет на 3%. Это самые большие потери за последние несколько десятилетий. Восстановление вероятно только в 2023 году. Однако, это зависит от ситуации с COVID-19 и второй волны заболеваний.

Если ее не будет, то у нас будет достаточно быстрое восстановление. Вы снимаете карантин – мировые экономики начинают расти сразу. Если будет вторая волна, то это остановит и существенно отложит восстановление экономики в целом до уровня, который был в начале эпидемии,

– подчеркнул финансист Сергей Фурса.

Экономика Украины под угрозой

Для Украины новый кризис может стать большей проблемой, чем для остального мира. В МВФ прогнозируют падение экономики на 7,7 % против 3 % в мире. Однако, эксперты смотрят на ситуацию более оптимистично, связывая падение только с карантином.

По мнению экспертов, некоторые мировые проблемы могут иметь положительное влияние на наше государство:

Украинский экспорт продолжает оставаться прочным. В то же время, импорт в Украину сократился в разы, потому что остановилась торговля.

Существенно подешевели нефтепродукты.

Это все способствует украинской национальной валюте.

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Сейчас ни один экономист не может наверняка прогнозировать последствия кризиса, и насколько серьезными они станут. Для этого нужно больше времени и данных.