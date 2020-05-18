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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Мировой кризис: какие факторы могут положительно повлиять на Украину

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Мировая экономика начинает восстанавливаться. Большинство государств в мире постепенно выходят из карантина и уменьшают ограничения для бизнеса.

Как это повлияет на общие экономические показатели и чего нам ожидать – читайте в материале журналистов 24 канала.

К теме Не ранее 2023 года: в МВФ дали прогноз, когда восстановится мировая экономика

Прогноз МВФ

Прогнозы международного валютного фонда весьма пессимистичны. Из-за карантинных ограничений весь мир вынужден был остановить большинство экономической деятельности. Согласно отчетам МВФ, экономика мира упадет на 3%. Это самые большие потери за последние несколько десятилетий. Восстановление вероятно только в 2023 году. Однако, это зависит от ситуации с COVID-19 и второй волны заболеваний.

Если ее не будет, то у нас будет достаточно быстрое восстановление. Вы снимаете карантин – мировые экономики начинают расти сразу. Если будет вторая волна, то это остановит и существенно отложит восстановление экономики в целом до уровня, который был в начале эпидемии,
– подчеркнул финансист Сергей Фурса.

Экономика Украины под угрозой

Для Украины новый кризис может стать большей проблемой, чем для остального мира. В МВФ прогнозируют падение экономики на 7,7 % против 3 % в мире. Однако, эксперты смотрят на ситуацию более оптимистично, связывая падение только с карантином.

По мнению экспертов, некоторые мировые проблемы могут иметь положительное влияние на наше государство:

  • Украинский экспорт продолжает оставаться прочным. В то же время, импорт в Украину сократился в разы, потому что остановилась торговля.
  • Существенно подешевели нефтепродукты.

Это все способствует украинской национальной валюте.

Интересно В Morgan Stanley спрогнозировали, каким будет экономический кризис 2020 года

Сейчас ни один экономист не может наверняка прогнозировать последствия кризиса, и насколько серьезными они станут. Для этого нужно больше времени и данных.

Автор: Мария Савчук
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Мировой кризис 2020 Імпорт МВФ
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