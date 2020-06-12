Киев будет вынужден вернуть часть карантинных ограничений: условия
Если в Киеве возрастет показатель заболеваемости COVID-19, то городу придется вернуться к более суровому карантину. В столице снова могут закрыть ТРЦ и крупные магазины, прекратить работу детсадов.
Сейчас показатель тестирования на коронавирус в столице является одним из самых высоких и составляет 72 теста на 100 тысяч жителей города. Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.
К теме Открытие ресторанов пока невозможно, – Степанов о ситуации с COVID-19 в Киеве
Если показатель по заболеваемости в столице составит 24 больных на 100 тысяч человек, то Киев будет вынужден вернуть часть карантина. Сейчас такой показатель – 16 больных,
– уточнил мэр Киева.
В случае прироста количества инфицированных, обновление карантина будет касаться мест большого скопления людей.
В частности, речь пойдет о закрытии крупных магазинов, рынков, ТРЦ, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения.
Кличко также попросил правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантинных требований в Киеве. По его словам, многие игнорируют элементарные правила безопасности: не носят маски, не соблюдают необходимую дистанцию.
Ситуация с коронавирусом в Киеве: коротко
- Столица является одним из самых пораженных COVID-19 мест в Украине.
- По состоянию на 12 июня там обнаружили 3 766 случаев инфекции (за минувшие сутки 95 новых), 85 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а 1 053 выздоровели.
- Киев находится на втором месте по количеству больных после Черновицкой области. На более чем тысячу случаев от столицы отстает Львовщина, занимающая третью позицию по количеству инфицированных.
- Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Киеве могут усилить карантинные мероприятия.