Если в Киеве возрастет показатель заболеваемости COVID-19, то городу придется вернуться к более суровому карантину. В столице снова могут закрыть ТРЦ и крупные магазины, прекратить работу детсадов.

Сейчас показатель тестирования на коронавирус в столице является одним из самых высоких и составляет 72 теста на 100 тысяч жителей города. Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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Если показатель по заболеваемости в столице составит 24 больных на 100 тысяч человек, то Киев будет вынужден вернуть часть карантина. Сейчас такой показатель – 16 больных,

– уточнил мэр Киева.

В случае прироста количества инфицированных, обновление карантина будет касаться мест большого скопления людей.

В частности, речь пойдет о закрытии крупных магазинов, рынков, ТРЦ, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения.

Кличко также попросил правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантинных требований в Киеве. По его словам, многие игнорируют элементарные правила безопасности: не носят маски, не соблюдают необходимую дистанцию.

Ситуация с коронавирусом в Киеве: коротко