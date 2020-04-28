Восстановление эвакуации: в "Борисполе" приземлился самолет из США, на борту – много школьников

В киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из США украинцами. Он прибыл из Майами, но на борту находятся граждане, выехавшие из разных штатов США.

Все эти люди, а их на спецрейсе было 259, должны пройти обязательную обсервацию в Украине. Среди них, как информировали ранее в посольстве Украины в США, есть 119 учеников. Украинские дети находились в США по американской образовательной программе FLEX.

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Именно этот рейс из Майами стал неким "первооткрывателем". По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены во время карантинного периода в конце апреля и в мае,

– добавляли в посольстве.

Что такое FLEX?

Это программа для учащихся общеобразовательных школ десяти стран содружества независимых государств — Евразии, которая финансируется правительством США. Она предоставляет школьникам стипендии, которые позволяют им путешествовать в США, учиться в американской школе в течение одного академического года и проживать в американской семье.

Украинские дети развлекаются в аэропорту перед вылетом из Майами: видео

So nice to see @FLEXProgram alumni in a good mood waiting for their special flight from Miami to Kyiv.

Thanks everyone who made this possible despite current pandemic challenges. @ECAatState @AC_Global pic.twitter.com/vRwWMjJNuz — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 27, 2020

Это интересно! Сейчас в Украину уже удалось эвакуировать около 1200 человек, которые находились в США, в частности, были осуществлены два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.

Непосредственно о прибытии борта в Киев сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко на своей странице в твиттере. Он добавил также видео изнутри самолета, на нем видно, как пассажирам проводят температурный скрининг.

Температурный скрининг украинцев, прибывших из Майами: видео

⁦@fly_uia⁩ flight from Miami FL just landed in KBP. Temperature check upon arrival. Be safe back home! pic.twitter.com/2Hq51Ryexr — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) April 27, 2020

Внимание! Украина возобновила эвакуацию своих граждан спецрейсами из-за рубежа во время пандемии COVID-19. По словам президента Зеленского, планируется принятие максимум 4 самолетов ежедневно.