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      Восстановление эвакуации: в "Борисполе" приземлился самолет из США, на борту – много школьников

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      В "Борисполь" прибыл спецрейс из США
      В "Борисполь" прибыл спецрейс из США / Фото из соцсетей Владимира Ельченко

      В киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из США украинцами. Он прибыл из Майами, но на борту находятся граждане, выехавшие из разных штатов США.

      Все эти люди, а их на спецрейсе было 259, должны пройти обязательную обсервацию в Украине. Среди них, как информировали ранее в посольстве Украины в США, есть 119 учеников. Украинские дети находились в США по американской образовательной программе FLEX.

      К теме Возобновления эвакуации украинцев и обсервация: как это будет происходить – объяснение Зеленского

      Именно этот рейс из Майами стал неким "первооткрывателем". По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены во время карантинного периода в конце апреля и в мае,
      – добавляли в посольстве.

      Что такое FLEX?
      Это программа для учащихся общеобразовательных школ десяти стран содружества независимых государств — Евразии, которая финансируется правительством США. Она предоставляет школьникам стипендии, которые позволяют им путешествовать в США, учиться в американской школе в течение одного академического года и проживать в американской семье.

      Украинские дети развлекаются в аэропорту перед вылетом из Майами: видео

      Это интересно! Сейчас в Украину уже удалось эвакуировать около 1200 человек, которые находились в США, в частности, были осуществлены два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.

      Непосредственно о прибытии борта в Киев сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко на своей странице в твиттере. Он добавил также видео изнутри самолета, на нем видно, как пассажирам проводят температурный скрининг.

      Температурный скрининг украинцев, прибывших из Майами: видео

      Внимание! Украина возобновила эвакуацию своих граждан спецрейсами из-за рубежа во время пандемии COVID-19. По словам президента Зеленского, планируется принятие максимум 4 самолетов ежедневно.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Учеба Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Школьники Дети и несовершеннолетние Новости Киева Эвакуация украинцев Новости США
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