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"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?

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Учения "Восток-2018"
Учения "Восток-2018" / RT

В сентябре ВС РФ поведут учения "Восток-2018", в которых будет задействовано более 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов и вертолетов, более 35 тысяч ББМ и десятки единиц военных кораблей Северного и Тихоокеанского флотов. При этом учения охватят полигоны Восточного и Центрального военных округов.

Российская сторона не скрывает, что подобных учений в стране, известной под названием Российская Федерация, никогда не проводилось. Последние же сравнимые по масштабам маневры проходили с 4 по 12 сентября в далеком 1981 году и назывались они "Запад-81". Не трудно понять, что тогда эти учения были направлены на устрашение НАТО, а также представляли собой намек Польше на то, что в случае выбора в пользу западной цивилизации, в Варшаве могут высадиться голубые береты с рязанским акцентом.

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Конечно, на закате эпохи "застоя" советский режим мог себе позволить настолько масштабные учения, тем более когда они преследовали определенные политические цели. Но в нынешних условиях трещащего по швам бюджета РФ, замороженных пенсионных отчислений, банковского кризиса и конвульсирующей экономики, подобного рода "игра в солдатики" не поддается логическому объяснению. И вот, казалось бы, зачем?

Нынешний кремлевский режим мало чем отличается от тех, что заседали в высоких кабинетах в бытность СССР, а потому подобного масштаба учения обусловлены устрашением. Но кого? НАТО? Вполне возможно, но почему тогда учения проводятся не у границ стран Балтии и в акватории Балтики, а на Дальнем Востоке и в центре РФ? Намек на захват Киева за два часа? Но, опять же, почему бы не организовать те же самые маневры в южном и западном ВО?

По сути, проверка боевой готовности войск и повышение оной в условиях высокой мобильности, которую ВС РФ с 2014 году поддерживают на достаточном уровне, от округа не зависит. Но вот территориальный аспект ВО, граничащих с Китаем, указывает на озабоченность Кремля ползучей оккупацией своего Дальнего Востока.

Разумеется, КНР на сегодняшний день – брат, друг и сосед необъятной РФ. Брат, друг и сосед, который уже, по сути, заселил Дальний Восток своими гражданами, внедрил свой бизнес в этот регион и окопался в ожидании кризиса всероссийского масштаба, дабы латентную деоккупацию переквалифицировать в явную.

Да, учения "Восток-2018" значительно повысят боевую готовность ВС РФ, но с другой стороны, они стали отчаянными мерами Кремля по устрашению своего братского соседа с серьезными аппетитами и большим запасом терпения.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Новости России Публикации Китай Владимир Путин
Источник: Злой Одессит
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