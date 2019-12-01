Восток и Запад вместе: курсанты из Львова и Луганщины записали клип о войске ко Дню ВСУ – видео

Львовские и луганские лицеисты записали песню и клип о том, что их объединяет – об украинской армии. Песня "Армия моя" является подарком украинским воинам ко Дню Вооруженных сил Украины.

Видеоклип опубликован на ютуб-странице Львовского военного лицея имени Героев Крут.

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Песню исполнили курсанты львовского лицея Юрий Салитицкий и Олег Хомин, а также их собратья из лицея "Кадетский корпус", который находтся в Кременной, Иван Бондар и Андрей Ткалич.

Песня имеет патриотически-воспитательный характер, прославляет украинское войско и призывает украинцев к единению. В частности, в тексте есть слова о "Единой Украине-мать – от Луганска до Галичины".

Патриотическая песня "Армія моя": смотрите видео

Что известно о Дне Вооруженных сил Украины?

В Украине День Вооруженных сил ежегодно отмечают 6 декабря – в день принятия закона о ВСУ в 1991 году. Традиционно президент ежегодно поздравляет украинских военных с праздником, отмечая их весомый вклад в независимость Украины.