Восток и Запад вместе: курсанты из Львова и Луганщины записали клип о войске ко Дню ВСУ – видео
Львовские и луганские лицеисты записали песню и клип о том, что их объединяет – об украинской армии. Песня "Армия моя" является подарком украинским воинам ко Дню Вооруженных сил Украины.
Видеоклип опубликован на ютуб-странице Львовского военного лицея имени Героев Крут.
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Песню исполнили курсанты львовского лицея Юрий Салитицкий и Олег Хомин, а также их собратья из лицея "Кадетский корпус", который находтся в Кременной, Иван Бондар и Андрей Ткалич.
Песня имеет патриотически-воспитательный характер, прославляет украинское войско и призывает украинцев к единению. В частности, в тексте есть слова о "Единой Украине-мать – от Луганска до Галичины".
Патриотическая песня "Армія моя": смотрите видео
Что известно о Дне Вооруженных сил Украины?
В Украине День Вооруженных сил ежегодно отмечают 6 декабря – в день принятия закона о ВСУ в 1991 году. Традиционно президент ежегодно поздравляет украинских военных с праздником, отмечая их весомый вклад в независимость Украины.
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