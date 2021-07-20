Вот так лето: в Одесской области выпал град размером с орех

Погода доставляет немало хлопот украинцам. Пока одни регионы страдают от рекордной жары, другие не могут оправиться от мощных ливней и гроз. Удивили погодные капризы и жителей Одесской области: здесь выпал крупный град.

Не такую погоду 20 июля ждали жители села Граденицы Беляевского района Одесской области. Видео, которое сняли местные жители, обнародовали в одном из одесских телеграмм-каналов.

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На видео слышно, как люди опасаются, что град может разбить им окна.

Смотрите видео из села Граденицы / видео с Одесса INFO

Грозы и ливни продолжают бушевать в Украине. Так по состоянию на утро 20 июля из-за непогоды без электроснабжения остались 75 населенных пунктов . Большинство из них – на Киевщине и Сумщине.

Что обещают синоптики 21 июля

Между тем, синоптики прогнозируют 21 июля в Украине дождливую и пасмурную погоду. Без осадков не обойдется ни в одном украинском регионе. Запад, Север и Центр накроет незначительная прохлада. А вот жителям южных и восточных областей, несмотря на дожди, придется терпеть сильную жару.

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