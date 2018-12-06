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      Вот и дружбе конец: в МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше

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      3 декабря на сайте Верховной рады появился текст законопроекта о том, чтобы прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

      На пятом году войны с Россией народные депутаты наконец нашли в себе силы признать, что северный сосед – нам не друг.

      Читайте также: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины

      Согласно документу, который Украина подписала почти 10 лет назад, обе страны обязывались признавать нерушимость границ и территориальную целостность, а также не вредить безопасности друг друга. Россия же сделала все с точностью до наоборот.

      Российская Федерация вызывающе пренебрегла основополагающими принципами договора, в частности нарушая территориальную целостность, совершая вооруженную агрессию и применяя военное и экономическое давление,
      – прокомментировал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

      Так красноречиво заместитель министра иностранных дел описывает, почему Украине не стоит дальше "дружить" с Россией. В самом же тексте законопроекта указано: "учитывая вооруженную агрессию".

      Сергій Кислиця

      Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица

      В документе предложили прекратить договор о дружбе с 1 апреля 2019 года. Именно тогда проходит 10 лет его действия. Большинство фракций требовали этого начиная с 2014 года. Оппозиционные депутаты раскритиковали президентский законопроект и предлагают собственные.

      Мы прекращаем договор с Россией непонятно по каким соображениям, якобы из-за того, что он заканчивается. В своем альтернативном законопроекте предлагаю расторгнуть договор именно из-за того, что РФ предприняла ряд агрессивных действий против Украины,
      – заявил нардеп Игорь Луценко.

      Внефракционный депутат Андрей Ильенко сообщил, что требует расторжения всех договорных отношений с агрессором и считает, что Украина не должна иметь никаких договоров с РФ.

      Читайте также: Прекращение действия Договора о дружбе с Россией – еще не полный разрыв с агрессором, – эксперт

      Представитель президента в парламенте Ирина Луценко пообещала, что все договоры с Россией будут пересматривать, однако впоследствии. И в МИД, и у президента убеждали, что расторгнуть договор раньше не могли. Мол, фиксировали факты нарушения договора, чтобы использовать их как доказательства в международных судах.

      Даже в одностороннем порядке расторжение такого договора не предусмотрено. Наши дипломаты неоднократно присылали ноту протеста, но Россия не соглашается на прекращение,
      – рассказала Ирина Луценко.

      Несмотря на критику, за денонсацию соглашения о дружбе с Россией проголосовали все фракции, кроме "Оппозиционного блока". Однако немало депутатов остаются недовольными тем, что договор будет действовать еще полгода.

      Верховна Рада/

      Результаты голосования в парламенте

      "Это свидетельствует о том, мы расторгаем договор показательно, и моральной компенсации от врага мы не получим", – убежден председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

      Договор о дружбе с Россией прекратит свое действие 1 апреля 2019 года – сразу после президентских выборов.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе МИД Украины Ирина Луценко Юрий Луценко Президент Украины Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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