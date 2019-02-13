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      Вот кто это делает с дорогами: в Николаеве кот "оценил" качество асфальта – эпическое видео

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      В Николаеве кот "оценил" качество асфальта
      В Николаеве кот "оценил" качество асфальта / Фото из Facebook-страницы Артема Ильюка

      В Николаеве завершился ямочный ремонт дорожного покрытия. Рыжий кот решил проверить качество работы и справил нужду в свежеуложенный асфальт. Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской.

      Видео "тест-драйва" опубликовал народный депутат Украины Артем Ильюк у себя на Facebook-странице.

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      Пользователи соцсети очень бурно отреагировали на видео с таким "сотрудником Укравтодора". Они оставили много комментариев.

      "Аккуратно прикопал", – написал один из пользователей.

      "Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя поприличнее", – констатировал второй юзер.

      "А потом жалуются, что дороги г**но", – добавил пользователь Facebook.

      "Правильно делает ямочный ремонт!" – поддержал юзер кота.

      "Укравтодор освоил новые технологии!" – отметил один из пользователей.

      "Правильное использование наших дорог", – подчеркнули пользователи.

      Смотрите видео как рыжий кот проверял работу "Укравтодора" в Николаеве:

      К слову, отремонтированная 2 месяца назад дорога Малая Александровка – Чубинское уже покрылась выбоинами. Все потому, что ремонтники клали асфальт во время мокрой погоды.

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      Теги: Курьезные новости Укравтодор Мир животных Дороги Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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