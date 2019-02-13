Вот кто это делает с дорогами: в Николаеве кот "оценил" качество асфальта – эпическое видео

В Николаеве завершился ямочный ремонт дорожного покрытия. Рыжий кот решил проверить качество работы и справил нужду в свежеуложенный асфальт. Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской.

Видео "тест-драйва" опубликовал народный депутат Украины Артем Ильюк у себя на Facebook-странице.

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Пользователи соцсети очень бурно отреагировали на видео с таким "сотрудником Укравтодора". Они оставили много комментариев.

"Аккуратно прикопал", – написал один из пользователей.

"Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя поприличнее", – констатировал второй юзер.

"А потом жалуются, что дороги г**но", – добавил пользователь Facebook.

"Правильно делает ямочный ремонт!" – поддержал юзер кота.

"Укравтодор освоил новые технологии!" – отметил один из пользователей.

"Правильное использование наших дорог", – подчеркнули пользователи.

Смотрите видео как рыжий кот проверял работу "Укравтодора" в Николаеве:

К слову, отремонтированная 2 месяца назад дорога Малая Александровка – Чубинское уже покрылась выбоинами. Все потому, что ремонтники клали асфальт во время мокрой погоды.