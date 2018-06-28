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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вот так пушистик: в сети запустили флешмоб собак и их хозяев

83 Читати новину українською
Хозяева разыгрывают своих домашних любимцев
Хозяева разыгрывают своих домашних любимцев / www.youtube.com

В сети набирает обороты смешной флешмоб во время которого хозяева разыгрывают своих домашних любимцев.

Флешмоб назвали What The Fluff Challenge, то есть, "вот так пушистик". Его суть заключается в том, чтобы предстать перед своим любимцем, закрывшись одеялом или полотенцем, а потом вдруг подбросить ткань и успеть спрятаться от собаки.

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А реакцию животного – снять на видео. Флешмоб очень быстро объединил пользователей по всему миру. Реакция собак бывает разной, и в любом случае от смеха трудно удержаться. Некоторые пользователи решили провести эксперимент не только на собаках. Некоторые из них попытался удивить кошек, а наиболее изобретательные – разыграли даже собственных детей.

Напомним, неделю назад в YouTube звездные супруги Бейонсе и Jay-Z опубликовали совместный видеоклип на песню "Everything Is Love". Хореографические постановки в клипе, которые снимались во французском Лувре, вдохновили пользователей сети на новый флешмоб.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle мир животных Флешмоб
Источник: 24 канал
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