Вова, зачем это тебе нужно, – Зеленский о разговоре с Порошенко на Банковой

Во время дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, как действующий гарант приглашал его на Банковую. Темой разговора было участие шоумена в президентской избирательной кампании.

Зеленский хотел спросить, почему Порошенко пришел в политику, и вспомнил интересный эпизод.

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Я Вам хочу напомнить момент, когда вы меня пригласили на Банковую, Петр Алексеевич. Я приехал на Банковую, а Вы мне сказали: Вова, (это откровенно). Вы мне сказали, зачем тебе это нужно? Это очень сложно: ты не будешь видеть своих детей, жену, будешь меньше зарабатывать,

– уверяет шоумен.

Также, по словам Зеленского, Порошенко заметил: "Зачем вы все туда лезете?"

Кроме того, Зеленский сообщил, что в свое время Порошенко того приглашал работать и на "5 канал".

"Но я не пошел туда не только потому, что вы – олигарх, и это ваш канал. Я – свободный человек, поэтому я не пошел к вам. Я думаю, что президент не может быть олигархом", – сказал шоумен.

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском"? После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Согласно закону, дебаты должны происходить в студии Общественного в последнюю пятницу перед вторым туром. Следовательно, действующий гарант предложил провести дебаты дважды – 14 апреля на стадионе, а 19-го числа – в помещении государственного вещателя.



14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялись, однако на них присутствовал только Порошенко. Между тем в команде Зеленского подчеркивали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.



После дискуссии Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" 19 апреля, которая продлится с 19:00 до 20:00, должны состояться дебаты кандидатов в президенты еще в студии Общественного, как это предусматривает закон. Согласно решению, которое ЦИК приняла 18 апреля, дебаты на общественном вещателе продлятся с 21:00 до 22:00, чтобы политики смогли со стадиона вовремя прибыть на телеканал. Однако Зеленский участвовать в дебатах на Общественном отказывается.