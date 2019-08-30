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      Война на Донбассе не только за территории, но и за мировоззрение будущих поколений украинцев

      1949
      Военно-патриотическое воспитание для детей
      Военно-патриотическое воспитание для детей / Повернись живим

      Тимофею всего девять лет, а уже перенимает от матери-волонтерки обязанность помогать.

      "Тимофей ходит со мной в госпиталь с 4,5 лет, поэтому он по-особенному относится к людям. Если видит на улице, что у кого-то что-то упало, всегда поднимет и поможет", – рассказывает Елена Климина. Она с 2014-го волонтерит в военном госпитале и видит, как это влияет на ее сына. Ему сейчас девять.

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      На моем примере и примере людей, которые меня окружают, светлых и хороших, он видит, что помогать – это нормально и необходимо. Он понимает, что если человек болеет или у него что-то случилось, он должен получить помощь,
      – говорит она.

      Недавно Тимофей вернулся из лагеря. Лена хотела, чтобы сын получил военно-патриотическое воспитание. Поэтому сомнений, куда отправлять Тимофея, не было: выбрали "Азовец".

      "Там лекции по украинской истории, патриотическое кино – они смотрели в том числе фильм о Василии Слипаке. Их учили самообороне, они ездили в музей истории АТО, – рассказывает Лена. – Тимофею очень понравился дух братства, он восхищен преподавателями. Хотя было нелегко: все по свистку, подъемы, отбои, жесткий режим, он 24 часа в сутки при деле. Структура лагеря похожа на устройство Запорожской Сечи: он делится на рои. Тимофей был в восторге от главного в лагере – бунчужного".

      В Украине подрастает военное поколение – дети с другим мировоззрением. В нем есть и трагизм, и большая сила.

      Моя бабушка прошла Вторую мировую и все время говорила: "Хоть бы не было войны". Я не понимала, что это такое, – вспоминает Лена. – Эти дети воспринимают такие вещи гораздо легче. Они и в жизни принимают решения по-другому: вижу проблему – решаю ее.

      Она уверена, что лагерь стал для Тимофея возможностью увидеть пример правильного отношения к стране. "В украинском обществе патриотично настроенных людей немного. Нет среды, в которой ребенок мог бы воспитываться правильно, – говорит она. – Дети в этом возрасте как губка, они впитывают все, что видят. В лагере ребенок находится в концентрированной среде правильных людей, правильных поступков и правильных посылов".

      Ребята, которые работают в лагере или воевали, или близки к тем, кто воевал. То, как нужно относиться к стране, любить ее, передается ментально. То, что страну нужно защищать, становится нормальным. Когда ты находишься в таком окружении, это невозможно не перенимать,
      – подытоживает Лена.

      Наше войско на Востоке воюет не только за территории, но и за мировоззрение новых поколений украинцев. Тех, кому через неделю в школу. Тех, кто умеет помогать в беде, сочувствовать и знает, что своих надо защищать.

      Мы тоже защищаем своих. Помочь украинской армии можно здесь.

      Важно: Украина или Россия: как видят свое будущее жители Донбасса

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Дети и несовершеннолетние Волонтеры
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      Новости за 30 августа
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