В укрытиях нужно быть до тех пор, пока сирена не известит об отбое тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Если поблизости нет специально оборудованных укрытий, вы можете спуститься в подвал или закрыться в ванной комнате. В столице укрытием также служит метро.

Карты с укрытиями Киева и Чернигова можно найти по ссылкам, просто нажав на город.

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