Воздушное такси – совместный проект Uber и Hyundai: когда и в каких городах заработает

Uber и Hyundai объявили о начале сотрудничества в рамках программы Uber Elevate. На выставке электроники в Лас-Вегасе компании показали совместный проект – модель электрического воздушного транспортного средства Hyundai S-A1.

Аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой рассчитано на четырех пассажиров и скорость до 290 километров в час.

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Полеты будут проходить на высоте 300-600 метров, а их дальность составляет до 100 километров.

У авто – восемь винтов и пропеллеров разного размера. В случае отказа какого-либо из элементов, есть дублирующая электрическая силовая установка, которая будет вращать несколько винтов.

Воздушное такси от Uber и Hyundai: смотрите фото

Для полной зарядки транспорта требуется 5-7 минут. Автономное такси начнет свою работу в 2023 году. Первыми городами, где запустят сервис, станут Даллас, Лос-Анжелес и Мельбурн.

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