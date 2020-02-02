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      Воздушное такси – совместный проект Uber и Hyundai: когда и в каких городах заработает

      Авто24 25 Читати новину українською

      Uber и Hyundai объявили о начале сотрудничества в рамках программы Uber Elevate. На выставке электроники в Лас-Вегасе компании показали совместный проект – модель электрического воздушного транспортного средства Hyundai S-A1.

      Аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой рассчитано на четырех пассажиров и скорость до 290 километров в час.

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      Полеты будут проходить на высоте 300-600 метров, а их дальность составляет до 100 километров.

      У авто – восемь винтов и пропеллеров разного размера. В случае отказа какого-либо из элементов, есть дублирующая электрическая силовая установка, которая будет вращать несколько винтов.

      Воздушное такси от Uber и Hyundai: смотрите фото

      Для полной зарядки транспорта требуется 5-7 минут. Автономное такси начнет свою работу в 2023 году. Первыми городами, где запустят сервис, станут Даллас, Лос-Анжелес и Мельбурн.

      Про кресло Jaguar Land Rover, которое меняет форму и имитирует хождение, а также гонки дронов – смотрите в видео.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Авто Авто24
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