Гай: Возглавит ли Филарет Единую церковь или нет, он будет фигурой планетарного масштаба

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет не возглавит Единую православную церковь, несмотря на значительную поддержку со стороны украинцев. Но он уже стал исторической и очень важной для Украины фигурой.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал общественный деятель и сокоординатор инициативной группы "Томос-2018" Мирослав Гай.

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По его словам, возглавит или не возглавит Филарет объединенную церковь – он уже историческая фигура.

"Человек, который положил всю свою жизнь на жертвенник. Если не возглавит, то вообще выглядит величественным человеком, который в жертву принес такую возможность. Если возглавит – хорошо, потому что это, пожалуй, самый достойный кандидат на эту должность", – отметил активист.

Со всех сторон Филарет – это человек, который войдет в учебники по истории Украины, во все церковные летописи, как большой человек, стоявший у истоков процесса формирования Единой православной церкви в Украине и объединения церквей. Кто бы что не говорил, Филарет играл и будет играть важную роль в украинской церковной жизни, а также и в общественной и политической жизни. А после получения Томоса он станет фигурой планетарного масштаба,

– подчеркнул Гай.

Напомним, "правая рука" Филарета митрополит Епифаний имеет больше всего шансов, по информации СМИ, возглавить Единую православную украинскую церковь.

К слову, в 10 часов 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны избрать Предстоятеля единой поместной церкви. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

Видео полного интервью Мирослава Гая 24 канала: