Возгорание метана на шахте в Павлограде: что известно о состоянии пострадавших

Вечером 10 января на Днепропетровщине на шахте имени Героев космоса, которая принадлежит "ДТЭК Павлоградуголь", вспыхнул метан, в результате чего возник пожар. В общем на момент взрыва на участке находились 15 человек, из которых пятеро пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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Накануне 24 канал сообщал, что авария на шахте произошла из-за вспышки метана на участке 1130-й лавы на горизонте 370 метров.

На месте ЧП пострадали 5 шахтеров. Сейчас трое из них находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Еще два человека в хирургии, их состояние средней степени тяжести.

В ГСЧС заявили, что из шахты вывели всех рабочих в количестве 182 человека. Сотрудниками горноспасательного отряда (аварийно-спасательный) проводятся работы по изоляции участка 2 (устанавливают перемычки).

Напомним, что полиция Днепропетровщины открыла уголовное производство по факту вспышки метана на шахте имени Героев космоса ДТЭК "Павлоградуголь" по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".