14:42
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Возгорание метана на шахте в Павлограде: что известно о состоянии пострадавших

      81 Читати новину українською
      Вспышка метана на шахте в Павлограде: что известно о состоянии пострадавших
      Вспышка метана на шахте в Павлограде: что известно о состоянии пострадавших / Unsplash

      Вечером 10 января на Днепропетровщине на шахте имени Героев космоса, которая принадлежит "ДТЭК Павлоградуголь", вспыхнул метан, в результате чего возник пожар. В общем на момент взрыва на участке находились 15 человек, из которых пятеро пострадали.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

      Читайте также: Пожар на шахте в России: обнаружили последнего мертвого горняка

      Накануне 24 канал сообщал, что авария на шахте произошла из-за вспышки метана на участке 1130-й лавы на горизонте 370 метров.

      На месте ЧП пострадали 5 шахтеров. Сейчас трое из них находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Еще два человека в хирургии, их состояние средней степени тяжести.

      В ГСЧС заявили, что из шахты вывели всех рабочих в количестве 182 человека. Сотрудниками горноспасательного отряда (аварийно-спасательный) проводятся работы по изоляции участка 2 (устанавливают перемычки).

      Напомним, что полиция Днепропетровщины открыла уголовное производство по факту вспышки метана на шахте имени Героев космоса ДТЭК "Павлоградуголь" по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Павлоград Пожар Угольная промышленность Новости Днепра Аварии на шахтах
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
      сегодня , 14:01 Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
      Юлія Девда 74
      Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сегодня , 12:00 Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов 1821
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      402
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сегодня , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 300
      Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      сегодня , 08:56 Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      Ірина Поліщук 690
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Что сделал Путин, чтобы Украинская православная церковь отделилась от России
       9 января , 14:34
      "Украинцы имеют свою церковь назло России": как польские СМИ отреагировали на Томос для ПЦУ
       6 января , 18:08
      Исповедь инструктора по вождению – держитесь подальше от машин с буквой "У"
       23 августа 2018 , 15:02
      Главные новости футбола 2 января: Челси оформил громкий трансфер и потерял очки в АПЛ, Карпаты расстались с легионерами
       3 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук