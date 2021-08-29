Возле Днепра взорвали авиабомбу: видео взрыва
Источник:ГСЧС
В Днепре мужчина в собственном дворе нашел авиационную бомбу. Для безопасности боеприпас пришлось уничтожить.
Мужчина работал с землей на территории своего двора. Это было на улице Магаданской Самарского района.
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Мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас. Эта находка оказалась устаревшей фугасной авиационной бомбой ФАБ-50.
Бомба, которую нашли в Днепре / Фото ГСЧС
Пиротехники проверили двор
Пиротехники прибыли на место и тщательно осмотрели местность. Однако подобных взрывчаток не нашли.
Чтобы никто не пострадал, чрезвычайники вывезли бомбу за город и взорвали.
Смотрите видео, как возле Днепра взорвали авиабомбу:
Что делать, когда нашли устаревшую бомбу
Спасатели неоднократно подчеркивали, если человек нашел устаревший боеприпас, он должен немедленно позвонить в Службу спасения "101".
Ни в коем случае нельзя:
- брать боеприпас в руки, бить его или пытаться разобрать;
- переносить его с места на место;
- бросать боеприпасы в костер или разводить над ними огонь.
- собирать и сдавать устаревшие боеприпасы как металлолом.
Пиротехники с боеприпасами / Фото ГСЧС