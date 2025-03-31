Погибший был работником батальона особого назначения, передает 24 Канал со ссылкой на LvivMediа.

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Что известно

Ночью неизвестный в нетрезвом состоянии постучал ногой в ворота дома, где живет бизнесмен. Тогда как раз полицейский находился на посту. Мужчина начал конфликт, в результате которого убил охранника голыми руками, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Злоумышленника задержали. Им оказался 44-летний мужчина. Предварительно, это не было спланированное убийство.

Напомним, что в 2021 году дом Машталеров подвергся разбойному нападению. Тогда было похищено 4,6 миллиона гривен. Трое обвиняемых получили тюремные сроки в 10 – 11 лет с конфискацией имущества.

К слову, недавно на Днепропетровщине обнаружили тело депутата "Батькивщины" Александра Плахотника с огнестрельным ранением.