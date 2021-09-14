СБУ Харьковщины 14 сентября сообщила, что задержала его владельцев. Их уже проверяют.

Ранее Беспилотник боевиков сбросил на жилой сектор Зайцев самодельные мины

Привлекли Антитеррористический центр

Очевидцы сняли беспилотник, который очень похож на разведывательный аппарат. Там видно, что это было устройство, похожее на маленький самолет. Он двигался вдоль дороги. СБУ об этом стало известно 11 сентября.

Следователи начали искать людей, которые его запустили и устанавливать место, где это сделали. К этому также привлекли местный Антитеррористический центр.

Когда причастных лиц нашли, их начали "проверять". Прежде всего пытаются установить, сотрудничают ли эти люди со спецслужбами других стран.

Беспилотник, который заметили возле границы в Харьковской области: смотрите видео СБУ

Обратите внимание! СБУ призывает сообщать правоохранителям о лицах, проявляющих необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления. В частности, о тех, кто использует при этом средства видео- фотофиксации или беспилотники.