Возле Киева выпал снег: видео
Аномальная погода добралась и до окрестностей Киева. Здесь во второй день лета неожиданно выпал снег.
Снег зафиксировали в селе Демидов, в 40 километрах от Киева. Видео снега опубликовали телеграм-канале "Киев Сейчас".
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В описании к видео указано, что снег падал около 10 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы он некоторое время лежал на земле, пока не растаял.
Видео снега, который выпал вблизи Киева 2 июня
Непогода в Украине в мае: коротко
Стоит отметить, что последняя неделя мая и первые дни июня в Украине отличились несколько аномальными погодными явлениями.
- 25 мая Закарпатье накрыла сильная гроза с градом. Она была настолько мощной, что побила урожай. За несколько дней до этого мощный град уничтожил урожай на другом конце Украины – на Донбассе.
- 27 мая Карпаты замело снегом. Непогода продержала там до начала июня – в первый день лета на некоторых вершина была минусовая температура воздуха, а сами горы покрыты снегом и туманом.
- 28 мая ливень затопил Одессу. Улицы города ушли под воду. После этого такое несчастье произошло в Киеве, а впоследствии и в Харькове.
- 31 мая случилась почти неприсущее для Украины событие – по Донецкой области пронесся настоящий торнадо.
- Вообще, май в Киеве оказался самым холодным с начала века. Холоднее всего в столице было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2 градусов.