Аномальная погода добралась и до окрестностей Киева. Здесь во второй день лета неожиданно выпал снег.

Снег зафиксировали в селе Демидов, в 40 километрах от Киева. Видео снега опубликовали телеграм-канале "Киев Сейчас".

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В описании к видео указано, что снег падал около 10 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы он некоторое время лежал на земле, пока не растаял.

Видео снега, который выпал вблизи Киева 2 июня

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