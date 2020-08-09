Правоохранители 9 августа обезвредили взрывное устройство, установленное возле офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве. Еще один случай заминирования произошел на улице Кирпы, однако он оказался фейковым.

Что известно о взрывчатке возле офиса ОПЗЖ в Киеве

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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На месте происшествия продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

В ОПЗЖ уже успели заявить о том, что "неизвестные террористы ночью заминировали вход в партийный офис".

Еще один случай заминировании в Киеве: на этот раз фейковый

Около 12 часов поступило еще одно сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы в Киеве.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение от улицы Липковского до Воздухофлотского проспекта. Однако позже сообщили, что ничего не нашли. После чего, движение было восстановлено.

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