Возле офиса ОПЗЖ в Киеве нашли взрывчатку: полиция уже обезвредила ее
Правоохранители 9 августа обезвредили взрывное устройство, установленное возле офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве. Еще один случай заминирования произошел на улице Кирпы, однако он оказался фейковым.
Что известно о взрывчатке возле офиса ОПЗЖ в Киеве
В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
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На месте происшествия продолжают работать правоохранители, усилия которых направлены на установление обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.
В ОПЗЖ уже успели заявить о том, что "неизвестные террористы ночью заминировали вход в партийный офис".
Еще один случай заминировании в Киеве: на этот раз фейковый
- Около 12 часов поступило еще одно сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы в Киеве.
- Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение от улицы Липковского до Воздухофлотского проспекта. Однако позже сообщили, что ничего не нашли. После чего, движение было восстановлено.
Что известно об атаках на ОПЗЖ в Украине
- 23 мая прогремел взрыв возле офиса ОПЗЖ в центре Киева по улице Большой Васильковской, 23Б.
- Уже в конце июня партия кума Путина открыла в Краматорске свой офис. Символично, что расположен он на улице Василия Стуса, чьим адвокатом на советском суде был Виктор Медведчук. Уже через три дня входные двери региональной приемной ОПЗЖ разбили, а фасад расписали патриотическими лозунгами.
- 3 июля в помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" 3 июля бросили гранату. Жертв удалось избежать, но легкие травмы получила 22-летняя сотрудница офиса, которая находилась внутри.
- Перед этим активисты Нацкорпуса и другие националистические движения провели шествие под названием "Требование нации – запрет пророссийских организаций". Участники акции требовали запретить в Украине деятельность партий ОПЗЖ и "Партию Шария".