Администрация морских портов Украины провела повторное обследование морского дна. Специалисты подняли обломки металлолома, оставшегося после затопления танкера Delfi возле Одессы.

К операции привлекли многоцелевое судно. После повторной зачистки специалисты уверяют, что побережье и морской участок полностью безопасны для отдыхающих.

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Что известно о повторной очистке моря

Мэрия обратилась к администрации морских портов с просьбой повторно обследовать дно.

Речь об участке, где произошла авария с танкером Delfi.



Судно, которое привлекли к повторной зачистки дна / Фото АМПУ

Специалисты должны осмотреть дно на предмет опасных предметов, чтобы обезопасить отдыхающих, дайверов и экологию на этот и последующие сезоны.

К зачистки привлекли 5 специалистов: они использовали подъемный механизм для поднятия обломков.

Из акватории достали фрагмент борта, металлическую решетку, катушку с остатками кабеля, фрагменты трубопроводов, различные мелкие металлические предметы.



Фрагмент затонувшего танкера Delfi / Фото АМПУ

Почему утонул Delfi: коротко