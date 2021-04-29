Чистый четверг по-одесски: возле "Дельфину" повторно зачистили дно от обломков Delfi – фото
Администрация морских портов Украины провела повторное обследование морского дна. Специалисты подняли обломки металлолома, оставшегося после затопления танкера Delfi возле Одессы.
Источник:АМПУ
К операции привлекли многоцелевое судно. После повторной зачистки специалисты уверяют, что побережье и морской участок полностью безопасны для отдыхающих.
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Что известно о повторной очистке моря
- Мэрия обратилась к администрации морских портов с просьбой повторно обследовать дно.
- Речь об участке, где произошла авария с танкером Delfi.
Судно, которое привлекли к повторной зачистки дна / Фото АМПУ
- Специалисты должны осмотреть дно на предмет опасных предметов, чтобы обезопасить отдыхающих, дайверов и экологию на этот и последующие сезоны.
- К зачистки привлекли 5 специалистов: они использовали подъемный механизм для поднятия обломков.
- Из акватории достали фрагмент борта, металлическую решетку, катушку с остатками кабеля, фрагменты трубопроводов, различные мелкие металлические предметы.
Фрагмент затонувшего танкера Delfi / Фото АМПУ
Почему утонул Delfi: коротко
- В ноябре 2019 года танкер Delfi находился в полузатопленном состоянии в акватории Черного моря вблизи городского пляжа "Дельфин".
- Он пролежал больше года, время от времени из него вытекали остатки нефтепродуктов в акваторию моря.
- Экологи били тревогу, призвали закрыть пляж "Дельфин" из-за ухудшения ситуации.
- 10 сентября 2020 года судно наконец подняли танкер Delfi, убрали из Одессы и перевезли в Черноморск.
- Это стоило 14 миллионов гривен.
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