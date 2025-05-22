Этот инцидент с применением огнестрельного оружия не привел к жертвам. Он произошел на территории ЦРУ в Лэнгли спустя несколько часов после того, как было сообщено об убийстве двух сотрудников посольства Израиля возле Еврейского музея столицы в Вашингтоне, передает 24 Канал.

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Что известно

Пока нет доказательств, что эти два инцидента связаны между собой.

Имел место инцидент безопасности, на который отреагировали правоохранители вблизи штаб-квартиры ЦРУ,

– сообщил представитель ЦРУ NBC.

Он уточнил, что главные ворота закрыты, сотрудникам следует пользоваться альтернативными маршрутами.

Полиция округа Ферфакс рассказала NBC, что около 4:00 утра по восточному времени прибыла на 900-й квартал бульвара Долли Мэдисон для помощи ЦРУ в регулировании движения после стрельбы. В настоящее время дороги остаются открытыми, заявили в полиции.

По словам источника в федеральных правоохранительных органах, подозреваемой является женщина, однако никакие другие детали пока не обнародованы.