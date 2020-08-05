Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли подозрительный предмет: работает полиция
В Киеве, вблизи станции метро "Лукьяновская" нашли подозрительный пакет. На место вызваны полицейские и сотрудники МВД.
Станция метро "Лукьяновская" на Сырецко-Печерской линии работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Киевпастранса.
Кстати За фейковые заминирования – за решетку с конфискацией имущества: Геращенко напомнил об инициативе Авакова
Какова ситуация вокруг входа в метро
- Сейчас площадь перед входом в подземку ограждена. На месте работает полиция. На место вызывали сотрудников Министерства внутренних дел.
- Сначала в Киевпастрансе сообщили, что движение троллейбусов №28 задерживается. Однако, впоследствии добавили, что движение восстановлено.
- Отметим, что киевский метрополитен не сообщает о нарушениях в работе метро. Также на сайте полиции нет информации о возможном заминировании.
Станция метро "Лукьяновская" на карте Киева:
Как в Украине будут наказывать фейковых минеров
- 15 июля Кабинет Министров Украины поддержал законопроект об усилении ответственности за фейковые заминирования. Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада.
- Предлагают наказывать злоумышленников заключением от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
- Сейчас же за фейковое заминирование наказывают лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.