Возле берегов Австралии ученые обнаружили более 100 новых видов морских животных: фото

Работники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) во время четырехнедельной экспедиции обнаружили у берегов континента около 100 новых видов морских животных, а также открыли новые подводные участки коралловых рифов.

Об этом сообщает издание Scimex.

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Мы обследовали 45 подводных гор, семь изучили в деталях. Длина всего пути составила 200 километров. Благодаря современным камерам мы "пролетели" над морским дном на высоте двух метров. Опустились на глубину 1900 метров, собрали 60 тысяч стереоизображений и записали 300 часов видео – все это позже будем анализировать,

– рассказал руководитель экспедиции Алан Уильямс.

Известно, что исследования участники экспедиции проводили в морских заповедниках Австралии, в частности у острова Тасмания.

Глубоководная креветка

Уже известно, что ученые открыли новые виды рыб и моллюсков, увидели акул-призраков, биолюминесцентных кальмаров, скатов и др.



Новый вид краба

Также исследователи собрали информацию про более 40 морских птиц и нескольких видов китов и дельфинов.



Новый вид лобстера