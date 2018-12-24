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      Возле берегов Австралии ученые обнаружили более 100 новых видов морских животных: фото

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      Новый вид морской звезды
      Новый вид морской звезды / CSIRO

      Работники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) во время четырехнедельной экспедиции обнаружили у берегов континента около 100 новых видов морских животных, а также открыли новые подводные участки коралловых рифов.

      Об этом сообщает издание Scimex.

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      Мы обследовали 45 подводных гор, семь изучили в деталях. Длина всего пути составила 200 километров. Благодаря современным камерам мы "пролетели" над морским дном на высоте двух метров. Опустились на глубину 1900 метров, собрали 60 тысяч стереоизображений и записали 300 часов видео – все это позже будем анализировать,
      – рассказал руководитель экспедиции Алан Уильямс.

      Известно, что исследования участники экспедиции проводили в морских заповедниках Австралии, в частности у острова Тасмания.

      нові види морських тварин Австралія вченіГлубоководная креветка

      Уже известно, что ученые открыли новые виды рыб и моллюсков, увидели акул-призраков, биолюминесцентных кальмаров, скатов и др.

      нові види морських тварин Австралія
      Новый вид краба

      Также исследователи собрали информацию про более 40 морских птиц и нескольких видов китов и дельфинов.

      Нові види морських тварин Австралія
      Новый вид лобстера

      Теги: Наука Австралия Мир животных
      Источник: 24 Канал
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