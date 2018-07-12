Возле Чернобыльской зоны двое мужчин изнасиловали иностранную туристку

Неподалеку от зоны отчуждения Чернобыльской атомной станции двое мужчин изнасиловали 24-летнюю иностранную туристку, которая путешествовала автостопом по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Сначала мужчины согласились подвезти туристку до границы на своем автомобиле. Но перед этим предложили ей посетить "зону отчуждения".

Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее лесом. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись,

– говорится в сообщении полиции.

Двое суток оперативники разыскивали злоумышленников. Сейчас одного из них, 24-летнего киевлянина, уже задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Парень признался в содеянном. Его подельника до сих пор разыскивают.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.