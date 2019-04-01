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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Возле ЦИК молодые люди с бранью и потасовкой прогнали журналиста "Дождя": видео 18+

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      Возле ЦИК между молодыми людьми и журналистом "Дождя" возник конфликт
      Возле ЦИК между молодыми людьми и журналистом "Дождя" возник конфликт / Фото: "Чесно"

      Неизвестные молодые люди возле здания Центризбиркома в Киеве не позволили журналисту российского телеканала "Дождь" снять сюжет о своей так называемой акции. Ее участники вели себя довольно агрессивно.

      Корреспондент телеканала хочет задать одному из молодых людей вопрос в прямом эфире, но тот однозначно не захотел отвечать.

      Читайте также: В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины

      24 канал писал, что неизвестные собрали украинцев на проплаченный митинг 31 марта под Центральной избирательной комиссией. Сообщение присылали через мессенджеры. Убеждали, что агитировать ни за кого не надо, а только "постоять для количества".

      В ответ на слова российского журналиста молодой человек начинает ругаться и толкать журналиста, говоря, чтобы тот "ехал в Россию". Однако правоохранители отреагировали – отвели агрессивного парня в сторону для проверки личных данных.

      Сами протестующие уверяли, что пришли под ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша". Они называют себя студентами, а объединяются вокруг палаток с надписью "Общественная приемная депутата".

      При этом Укринформ сообщает, молодые люди обвинили журналиста в искажении результатов экзит-полов, называя их сфальсифицированными действующим президентом Петром Порошенко. Присутствующих называли сторонниками Юлии Тимошенко, которая будет оспаривать результаты выборов.

      Смотрите видео: ситуация под ЦИК по состоянию на 23:00

      Вот так "собирали" митингующих​:

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Журналисты СМИ Нарушения на выборах Протесты ЦИК
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