Возле ЦИК молодые люди с бранью и потасовкой прогнали журналиста "Дождя": видео 18+

Неизвестные молодые люди возле здания Центризбиркома в Киеве не позволили журналисту российского телеканала "Дождь" снять сюжет о своей так называемой акции. Ее участники вели себя довольно агрессивно.

Корреспондент телеканала хочет задать одному из молодых людей вопрос в прямом эфире, но тот однозначно не захотел отвечать.

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24 канал писал, что неизвестные собрали украинцев на проплаченный митинг 31 марта под Центральной избирательной комиссией. Сообщение присылали через мессенджеры. Убеждали, что агитировать ни за кого не надо, а только "постоять для количества".

В ответ на слова российского журналиста молодой человек начинает ругаться и толкать журналиста, говоря, чтобы тот "ехал в Россию". Однако правоохранители отреагировали – отвели агрессивного парня в сторону для проверки личных данных.

Сами протестующие уверяли, что пришли под ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша". Они называют себя студентами, а объединяются вокруг палаток с надписью "Общественная приемная депутата".

При этом Укринформ сообщает, молодые люди обвинили журналиста в искажении результатов экзит-полов, называя их сфальсифицированными действующим президентом Петром Порошенко. Присутствующих называли сторонниками Юлии Тимошенко, которая будет оспаривать результаты выборов.

Смотрите видео: ситуация под ЦИК по состоянию на 23:00

Вот так "собирали" митингующих​: