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      Возле избирательного штаба Садового заметили подозрительный фургон

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      Машина, которую заметили возле избирательного штаба Садового
      Машина, которую заметили возле избирательного штаба Садового / Facebook-страница Андрея Садового

      Возле главного офиса избирательного штаба Андрея Садового, который располагается в Киеве на Подоле, заметили подозрительный автомобиль.

      Об этом мэр Львова и лидер "Самопомочи" сообщил на своей странице в Facebook.

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      "Сегодня заметили вот это чудо с антеннами на крыше возле офиса главного штаба на Подоле. Пришли познакомиться, начали фотографировать, а они сразу убежали", – отметил он.

      По словам политика, согласно данных доступных баз, авто с такими номерами не существует.

      "Кто-то очень переживает за наши планы на эту кампанию", – подчеркнул Андрей Садовый.

      Также львовский мэр обнародовал фото фургона. В комментариях отметили, что это может быть машина сопровождения войск радиоэлектронной борьбы.

      Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

      Андрей Садовый идет в президенты: ключевые цитаты политика

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Киева Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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