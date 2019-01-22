Возле избирательного штаба Садового заметили подозрительный фургон

Возле главного офиса избирательного штаба Андрея Садового, который располагается в Киеве на Подоле, заметили подозрительный автомобиль.

Об этом мэр Львова и лидер "Самопомочи" сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня заметили вот это чудо с антеннами на крыше возле офиса главного штаба на Подоле. Пришли познакомиться, начали фотографировать, а они сразу убежали", – отметил он.

По словам политика, согласно данных доступных баз, авто с такими номерами не существует.

"Кто-то очень переживает за наши планы на эту кампанию", – подчеркнул Андрей Садовый.

Также львовский мэр обнародовал фото фургона. В комментариях отметили, что это может быть машина сопровождения войск радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

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