01:55
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
28°C 17°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    23°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Возле Эйфелевой башни установят новую систему защиты за 35 миллионов евро

31 Читати новину українською
Система защиты Эйфелевой башни представляет собой стеклянную стену толщиной в 6,5 см
Система защиты Эйфелевой башни представляет собой стеклянную стену толщиной в 6,5 см / Фото из открытых источников

К середине июля возле Эйфелевой башни установят новую систему защиты. Такие меры направлены чтобы защитить сооружение и ее посетителей от террористических нападений.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Читайте также: В Париже показали фильм "Миф"

Система защиты представляет собой стеклянную стену толщиной в 6,5 сантиметров. С других сторон башню будет окружать металлический забор высотой в 3,24 м. Стоимость системы защиты составляет 35 миллионов евро.

Работы вокруг Эйфелевой башни является частью общего плана ее реконструкции к Олимпийским играм 2024 в Париже, стоимость которого составляет 300 млн евро.

Также, чтобы предотвратить нападения с использованием транспортных средств, перед защитной оградой установят еще и каменные блоки.

Отмечается, что временные защитные сооружения были расположены по периметру башни в июне 2016. С тех пор территория вокруг Эйфелевой башни закрыта для туристов, а бойцы спецподразделений регулярно патрулируют район.


Пуленепробиваемое стекло будет защищать башню с двух сторон


С других сторон будет металлическое ограждение


Так выглядят новые входы в Эйфелевую башню

 

Теги: LifeStyle Новости Франции Путешествия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
17 июня, 22:28 Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
199
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 июня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 130
Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
17 июня, 20:30 Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
245
Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
17 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
502
Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
17 июня, 19:30 Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
298
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук