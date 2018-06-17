Возле Эйфелевой башни установят новую систему защиты за 35 миллионов евро
К середине июля возле Эйфелевой башни установят новую систему защиты. Такие меры направлены чтобы защитить сооружение и ее посетителей от террористических нападений.
Об этом сообщает ВВС-Украина.
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Система защиты представляет собой стеклянную стену толщиной в 6,5 сантиметров. С других сторон башню будет окружать металлический забор высотой в 3,24 м. Стоимость системы защиты составляет 35 миллионов евро.
Работы вокруг Эйфелевой башни является частью общего плана ее реконструкции к Олимпийским играм 2024 в Париже, стоимость которого составляет 300 млн евро.
Также, чтобы предотвратить нападения с использованием транспортных средств, перед защитной оградой установят еще и каменные блоки.
Отмечается, что временные защитные сооружения были расположены по периметру башни в июне 2016. С тех пор территория вокруг Эйфелевой башни закрыта для туристов, а бойцы спецподразделений регулярно патрулируют район.
Пуленепробиваемое стекло будет защищать башню с двух сторон
С других сторон будет металлическое ограждение
Так выглядят новые входы в Эйфелевую башню