В Киеве возле КПИ произошла стрельба: фото и видео - 10.12.2018

В ночь на 10 декабря около общежития Киевского политехнического института две компании устроили драку, а затем началась стрельба.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киеве.

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"Между участниками инцидента сначала возникла словесная перепалка, а потом началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников выстрелил несколько раз вверх", – сообщили правоохранители.



Возле общежития КПИ произошла драка

В результате инцидента пострадали двое студентов. Они нуждались в медицинской помощи.

Как сообщили друзья пострадавших "Информатору", конфликт произошел с незнакомцами. По их словам, те пытались насильно посадить одну из девушек в машину, но за нее вступились друзья, началась драка и выстрелы. После этого неизвестные скрылись на автомобиле.



Возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой

Полицейские изъяли с места происшествия гильзы и установили всех участников драки. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство".



Возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой

Видео: возле общежития КПИ произошла драка