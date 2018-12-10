В Киеве возле КПИ произошла стрельба: фото и видео - 10.12.2018

Возле общежития КПИ в Киеве произошла кровавая драка со стрельбой: фото и видео
В ночь на 10 декабря около общежития Киевского политехнического института две компании устроили драку, а затем началась стрельба.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киеве.
Читайте также: Во Львове суд оштрафовал поляков, которые попытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище
"Между участниками инцидента сначала возникла словесная перепалка, а потом началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников выстрелил несколько раз вверх", – сообщили правоохранители.
Возле общежития КПИ произошла драка
В результате инцидента пострадали двое студентов. Они нуждались в медицинской помощи.
Как сообщили друзья пострадавших "Информатору", конфликт произошел с незнакомцами. По их словам, те пытались насильно посадить одну из девушек в машину, но за нее вступились друзья, началась драка и выстрелы. После этого неизвестные скрылись на автомобиле.
Возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой
Полицейские изъяли с места происшествия гильзы и установили всех участников драки. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство".
Возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой
Видео: возле общежития КПИ произошла драка