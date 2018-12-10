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      Возле общежития КПИ в Киеве произошла кровавая драка со стрельбой: фото и видео

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      В Киеве возле КПИ произошла стрельба: фото и видео - 10.12.2018
      Возле общежития КПИ произошла драка / Информатор

      В ночь на 10 декабря около общежития Киевского политехнического института две компании устроили драку, а затем началась стрельба.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киеве.

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      "Между участниками инцидента сначала возникла словесная перепалка, а потом началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников выстрелил несколько раз вверх", – сообщили правоохранители.


      Возле общежития КПИ произошла драка

      В результате инцидента пострадали двое студентов. Они нуждались в медицинской помощи.

      Как сообщили друзья пострадавших "Информатору", конфликт произошел с незнакомцами. По их словам, те пытались насильно посадить одну из девушек в машину, но за нее вступились друзья, началась драка и выстрелы. После этого неизвестные скрылись на автомобиле.


      Возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой

      Полицейские изъяли с места происшествия гильзы и установили всех участников драки. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство".


      Возле общежития КПИ произошла драка со стрельбой

      Видео: возле общежития КПИ произошла драка

       

      Теги: Новости Украины Оружие студенты Полиция Новости Киева Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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