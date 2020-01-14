Возле Ocean Plaza в Киеве появился еще один провал в асфальте: фото и видео

В Киеве 14 января утром продолжается ликвидация прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza. Там 13 января вечером на проезжей части провалился асфальт и перекрыли дорогу. А ночью произошел еще один провал: со стороны входа в "Ашан" провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне.

Около 23:00 13 января на этом месте еще не было никаких повреждений. То есть провал произошел в промежутке между 23:00 и 7:00, сообщает "Информатор". Из ямы активно шел пар. Кроме того, в кафе "Руккола" на территории Ocean Plaza при неизвестных обстоятельствах разбилось стекло.

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Коммунальщики не ответили на вопрос журналистов о том, как образовалась новая яма. Неизвестно, насколько глубока эта яма, но на расстоянии 15 метров ее дна не видно.

Территория, прилегающая к торговому центру, ограждена лентой. Охрана ТРЦ внимательно следит за тем, чтобы ни один человек не попал на аварийный участок.

Смотрите видео с места нового провала возле Ocean Plaza в Киеве:



Новые провалы возле Ocean Plaza в Киеве / Фото "Информатор"