Возле одной из украинских школ, где отравились дети, обнаружили баллоны с неизвестным газом

В кустах возле школы №6 Новомосковска Днепропетровской области, в которой 8 мая так же, как и в Черкассах, дети во время линейки теряли сознание, обнаружили баллоны с неизвестным газом.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщили ученики школы.

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Когда приехали журналисты, то директор школы сказал, что во всем наша вина, что мы не поели утром, поэтому плохо было. В итоге в кустах школы нашли баллоны с газом,

– рассказывает школьница Арина Иванова.

Также о поведении руководства своего учебного заведения рассказали ученики Черкасской школы №8, где произошло массовое отравление детей неизвестным веществом.

"Там было очень страшно. Из моего класса 18 человек потеряли сознание. Мне повезло, что я стоял в тени, и со мной ничего не случилось", – рассказывает ученик 8-й школы Сергей Козорез.

Другой школьник, который был ведущим линейки, отметил, что спрашивал у учителей о том, что происходит. На это ему ответили, что все в порядке, мол, у учеников "стадный инстинкт" – отравились всего пару человек, а остальные просто "притворяются" – и сказали продолжать линейку.

"Завучи и учителя позвали нашего медбрата. Он начал приводить детей в чувство, но тех, кому было плохо, становилось все больше и больше: сначала двое, потом уже тринадцать...Тех, кто нормально себя чувствовал, отправили на уроки. А потом буквально через 15 минут дали очень длинный звонок и начали эвакуировать нас на задний двор школы. Мы все были там, а скорые ездили одна за другой, и полиции очень много было", – отметила ученица школы Богдана Миронова.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако позже количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых. Позже стало известно, что школьники массово начали терять сознание в еще одной школе в городе Новомосковске Днепропетровской области.



11 школьников черкасской школы оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, однако 9 мая детям стало лучше, и их перевели в обычные палаты. С понедельника, 14 мая, в черкасской школе №8, где 8 мая на утренней линейке потеряли сознание около 30 детей, возобновили учебный процесс.