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      Возле Офиса Президента провалился асфальт: фото и видео

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      Возле Офиса Президента провалился асфальт
      Возле Офиса Президента провалился асфальт / Информатор

      В Киеве на улице Лютеранской возле Офиса президента Украины провалился асфальт.

      В "Киевавтодоре" сообщили, что дорога треснула из-за проблем с коммуникациями – которын именно сейчас устанавливают.

      К теме – в Киеве троллейбус частично провалился под асфальт

      Авария произошла 15 августа утром. Несмотря на это, дорогу не перекрыли, только установили дорожные знаки у обрыва.

      асвальт провалися
      Огромная яма в центре столицы / Фото "Информатор"

      тріснув асвальт офіс президента
      Асфальт провалился возле Офиса Президента / Фото "Информатор"

      яма офіс президента
      Дорогу из-за провала асвальта не перекрывали / Фото "Информатор"

      К слову, такой инцидент в Киеве случается не впервые. 1 апреля на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen внезапно провалился под асфальт. К счастью, в результате инцидента не пострадали ни водитель авто, ни очевидцы аварии.

       

      ГДЕ ЕЩЕ ПРОВАЛИВАЛСЯ АСФАЛЬТ В КИЕВЕ:​
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Владимир Зеленский Офіс Президента
      Источник: 24 канал
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