Возле Офиса Президента провалился асфальт: фото и видео
В Киеве на улице Лютеранской возле Офиса президента Украины провалился асфальт.
В "Киевавтодоре" сообщили, что дорога треснула из-за проблем с коммуникациями – которын именно сейчас устанавливают.
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Авария произошла 15 августа утром. Несмотря на это, дорогу не перекрыли, только установили дорожные знаки у обрыва.
Огромная яма в центре столицы / Фото "Информатор"
Асфальт провалился возле Офиса Президента / Фото "Информатор"
Дорогу из-за провала асвальта не перекрывали / Фото "Информатор"
К слову, такой инцидент в Киеве случается не впервые. 1 апреля на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen внезапно провалился под асфальт. К счастью, в результате инцидента не пострадали ни водитель авто, ни очевидцы аварии.
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