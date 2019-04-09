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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов

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      Митинг возле офиса Зеленского состоит в основном из стариков и студентов
      Митинг возле офиса Зеленского состоит в основном из стариков и студентов / 24 канал

      Возле офиса команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе Киева собралась толпа людей, в основном преклонного возраста и студенты. В штабе Зеленского говорят, что на членов их команды оказывают информационное давление, чтобы спровоцировать негатив.

      У Зеленского убеждают, что не знают целей и мотивов участников собрания. А еще там говорят, что под офис вместе с людьми приехали некоторые телеканалы, однако не указали, какие именно.

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      За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с вероятными провокациями.

      Журналисты пытались пообщаться с участниками митинга. Однако те отказывались озвучивать причину своего визита под офис Зеленского. Правда, одна из женщин сказала, что пришла якобы на экскурсию.

      Митингующие не озвучили никаких требований к Зеленскому, однако держали в руках плакаты с надписями "Предателей Украины – за решетку!".

      Столичную власть предупредили о проведении массового мероприятия, сообщили в Киевской городской госадминистрации. Заявку на проведение мероприятия подали трое организаторов: "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", "Союз офицеров Украины" и председатель Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий. Акция заявлена бессрочной и предусматривает до 2 тысяч участников

      Заметим, что председатель профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий – Александр Товстенко. Он известен тем, что в начале 2019 года написал жалобу на главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию. Тогда руководство "Общественного" решило уволить Аласанию. Вероятно, Товстенко причастен к политсиле, близкой к куму президента России Виктора Медведчука.

      Местом проведения митинга была указана улица Новоселицкая, 7. А целью мероприятия были указаны защита трудовых прав граждан и борьба с коррупцией, а также защита конституционных прав.

      В полиции сообщили, что ситуация на месте происшествия спокойная. Там находятся правоохранители, которые следят за соблюдением правопорядка.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция столкновения Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Пикет Протесты Новости Киева
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