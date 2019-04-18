Возле университета Шевченко в Киеве разобрали исторический забор: фото

В Киеве возле главного корпуса университета имени Тараса Шевченко разобрали часть исторической ограды XIX века.

Речь идет о части забора на углу улиц Владимирской и Льва Толстого.

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Вместо многометровой стены появился зеленый строительный забор.

Историческое ограждение уже длительное время находилось в аварийном состоянии. Оно начало наклоняться на одну сторону, а прохожие жаловались на большие куски штукатурки, которые обваливались на тротуар.

Что известно о реставрации исторического забора? В 2018 администрация университета Шевченко провела тендер на разработку реставрации забора, который обошелся в 500 тысяч гривен.

В музее истории Нацмузея имени Шевченко уверяют, что историческую ограду будут восстанавливать с использованием новых технологий, и новый забор на 90% будет состоять из аутентичного кирпича. Сроки работ пока не известны.

На месте исторической ограды появился строительный забор: смотрите фото

Фото 24 канала

Забор вместе со зданием Красного корпуса является памятником архитектуры национального значения.

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