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      Возле университета Шевченко в Киеве разобрали исторический забор: фото

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      Возле главного корпуса университета Шевченко разобрали часть исторического забора
      Возле главного корпуса университета Шевченко разобрали часть исторического забора / 24 канал

      В Киеве возле главного корпуса университета имени Тараса Шевченко разобрали часть исторической ограды XIX века.

      Речь идет о части забора на углу улиц Владимирской и Льва Толстого.

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      Вместо многометровой стены появился зеленый строительный забор.

       

      Историческое ограждение уже длительное время находилось в аварийном состоянии. Оно начало наклоняться на одну сторону, а прохожие жаловались на большие куски штукатурки, которые обваливались на тротуар.

      Что известно о реставрации исторического забора? В 2018 администрация университета Шевченко провела тендер на разработку реставрации забора, который обошелся в 500 тысяч гривен.

      В музее истории Нацмузея имени Шевченко уверяют, что историческую ограду будут восстанавливать с использованием новых технологий, и новый забор на 90% будет состоять из аутентичного кирпича. Сроки работ пока не известны.

      На месте исторической ограды появился строительный забор: смотрите фото

       

      Фото 24 канала

      Забор вместе со зданием Красного корпуса является памятником архитектуры национального значения.

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      Теги: История Строительство Новости недвижимости Украины Новости Киева Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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