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Возле Земли пронесся огромный астероид

332 Читати новину українською
Астероид
Астероид / Фото из открытых источников

Астероид, которому дали название 2010 WC9, приблизился к Земле на 203,4 тысячи километров и пролетел между нашей планетой и Луной.

Об этом сообщили исследователи из Центра малых планет.

Специалисты подсчитали, что в 2010 WC9 так близко не приближался к Земле в течение почти 300 лет.

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Размер астероида достигает размеров аэробуса – в диаметре он от 36 до 119 метров. Астероид мчится со скоростью примерно 13 км в секунду и делает один оборот вокруг Солнца за 1,12 земного года.

Угрозы столкновения астероида с Землей не было. Как добавили эксперты, если бы астероид такого размера врезался в Землю, он бы не сумел ее уничтожить, однако мог бы нанести существенный вред какому-либо региону.

Что такое астероид? Это твердое небесное тело, движущееся по орбите в Солнечной системе. По мнению ученых, в Солнечной системе размещены от миллиона до двух миллионов астероидов размером более километра в диаметре. Большая часть из них расположена в поясе между Юпитером и Марсом, но отдельные астероиды могут двигаться по эллиптической орбите и за пределами этого пояса, вокруг Солнца.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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