Возлюбленная Джейсона Стэтхэма снялась для глянца в роскошных образах: фото

Модель и ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли стала звездой глянца Net-a-Porter и примерила несколько изысканных образов, где пикантно оголила некоторые части тела.

Новые снимки появились на сайте издания. Обложку издания британская модель украсила в стильном брючном костюме бежевого цвета от Roland Mouret и в майке от Proenza Schouler.

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Рози Хантингтон-Уайтли для Net-a-Porter

Девушка голливудской звезды Джейсона Стэтхэма также надела образы таких премиальных марок как Stella McCartney, Calvin Klein, Monse, Dolce & Gabbana, The Row, Skin и Balenciaga. В фотоистории 31-летняя модель Рози продемонстрировала откровенное декольте, прикрытое жакетами, плоский живот в пикантном белье и стройные ноги в пальто. Автором пленительного фотосета стала Зои Гроссман.

Стоит напомнить, что Рози и Джейсон находятся в отношениях уже восемь лет, однако узами брака они не связаны. У пары есть годовалый сын Оскар Джек Стэтхэм, воспитанием которого они занимаются вместе.