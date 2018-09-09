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Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фотографиями с отдыха в Монако

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Instagram / @georginagio

Аргентинская модель Джорджина Родригес, которая несколько месяцев назад стала невестой Криштиану Роналду, проводит яркий отдых с семьей на яхте в Монако.

Только недавно звезда красовалась в обольстительном платье на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в Италии, как уже сейчас проводит солнечный отпуск с Роналду и детьми. Знаменитая семья, похоже, устроила настоящую морскую прогулку по побережьям Европы, поскольку всего за неделю пара Джорджины и Криштиану посетила итальянские острова Сардинию и Лидо, а уже сейчас находится возле французского Монако.

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На новых фотографиях в Instagram модель демонстрирует пикантные формы тела в стильном черном купальнике, загорая на яхте.


Джорджина Родригес


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Также девушка показала стройные и подтянутые ноги в мини-платье возле игральных автоматов, а в завершение показала морские прогулки у берега Монако с любимым и Криштиану-младшим.


Джорджина Родригес


Джорджина с Криштиану и старшим сыном

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Многодетный папаша в свою очередь опубликовал сексуальное фото, на котором лишь в одних шортах позирует на фоне яхты и морских пейзажей.


Криштиану Роналду

Напомним, что Криштиану находится в отношениях с Джорджиной Родригес больше года. Беременность Джорджины Криштиану подтвердил в июле, после того как во второй раз стал отцом. Тогда суррогатная мать родила ему двойню – мальчика Маттео и девочку Еву. У Роналду также есть старший 7-летний сын Криштиану-младший, тоже от суррогатной матери. В июне во время матча сборных Португалии и Марокко Джорджина неожиданно засветила обручальное кольцо на Чемпионате мира по футболу в России, тем самым подтвердив слухи о предстоящей свадьбе.

Теги: LifeStyle Эротика Криштиану Роналду отдых Звездные романы
Источник: 24 Канал
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