Возлюбленная Робина Тика беременна во второй раз
Музыкант Робин Тик и его возлюбленная, 23-летняя модель Эйприл Лав, ждут второго ребенка.
Об этом Эйприл Лав сообщила на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала забавное видео с их первой дочерью, которой якобы сообщают о появлении младшей сестренки.
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Ктото станет старшей сестрой в следующем году! Мы счастливы поделиться новостью о том, что я снова жду ребенка. В выходные мы узнаем, мальчик это или девочка,
– рассказала Эйприл.
Для Эйприл это будет второй ребенок, а для 41-летнего американского R&B-певца Робина Тика – третий.
Источник: 24 канал
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