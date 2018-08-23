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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Возлюбленная Робина Тика беременна во второй раз

23 Читати новину українською
Эйприл Лав и Робин Тик
Эйприл Лав и Робин Тик / Instagram

Музыкант Робин Тик и его возлюбленная, 23-летняя модель Эйприл Лав, ждут второго ребенка.

Об этом Эйприл Лав сообщила на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала забавное видео с их первой дочерью, которой якобы сообщают о появлении младшей сестренки.

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Ктото станет старшей сестрой в следующем году! Мы счастливы поделиться новостью о том, что я снова жду ребенка. В выходные мы узнаем, мальчик это или девочка,
– рассказала Эйприл.

 

Для Эйприл это будет второй ребенок, а для 41-летнего американского R&B-певца Робина Тика – третий.

 

Теги: LifeStyle Музыка Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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