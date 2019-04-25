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      Возмещение экологического налога в автоматическом режиме уберет фактор коррупции, – нардеп

      12 Читати новину українською
      Эконалог
      Эконалог / urb.org.ua

      Новый закон об экологическом налоге, написанный по европейскому примеру и который придет на смену существующей системе, должен работать в автоматическом режиме.

      Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко в эфире телеканала "112 Украина".

      По словам одного из авторов закона Валерии Заружко, автоматический режим позволит исключить фактор коррупции.

      "Мы предлагаем, чтобы возмещение этого налога шло в автоматическом режиме, потому что мы должны убрать фактор коррупции, мы должны убрать это ручное регулирование: лишних чиновников, лишние государственные учреждения, бюрократические процедуры. Как мы уже видели это на примере НДС. Когда возмещение НДС пошло в автоматическом режиме, мы увидели значительное улучшение", – заявила Валерия Заружко.

      Как сообщалось ранее, по словам Заружко, государство собирает огромный налог (экологический налог – ред.), который исчисляется миллиардами гривен, и который призван улучшать экологию, однако попадая в государственный бюджет данные средства размываются, заявила Заружко.

      По ее словам, только четверть средств, полученных государством от экологического налога могут направляться на экологические мероприятия. Остальные 75% денег уходят в неизвестном направлении.

      Сейчас государство много денег собирает в качестве экологического налога, и этих денег хватило бы, чтобы они использовались туда, где они нужны. Но сейчас, поскольку есть такое распыление денег в государственном бюджете, мы не видим эффекта от этих денег,
      – заявила депутат.

      Согласно проекту нового закона, который сейчас рассматривается в комитете Верховной Рады, предприятия-загрязнители будут сами инвестировать собственные средства в экологические программы, при этом они освобождаются от уплаты 70% от суммы экологического налога. Такая практика, по данным Заружко, обеспечит реализацию экологических проектов, а также исключит нецелевое расходование средств.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Экология Деньги
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