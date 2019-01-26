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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Возможен ли компромисс между Россией и Украиной: журналист расставил все точки над "ї"

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      Какой компромисс Россия хочет от Украины: мнение журналиста
      Какой компромисс Россия хочет от Украины: мнение журналиста / Коллаж 24 канал

      Сейчас многие политики манипулируют заявлениями, что для прекращения войны в Донбассе стоит найти компромисс с Россией. Но этого никогда не будет, потому что Кремль так не хочет. Зато в Москве надеются, что каждый украинский президент будет проезжать туда и целовать сапог.

      Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире передачи "Право на власть".

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      "Мне страшно, что у нас в государстве манипулируют вопросами безопасности, говорят о мире, о компромиссе. Могу вас заверить, что никакого компромисса и мира не будет, потому что наш враг страна-агрессор этого не хочет", – отметил он.

      По его убеждению, Кремль рассматривает компромисс таким образом, чтобы украинский президент, независимо от своей фамилии, приехал в Москву и поцеловал сапог.

      "Чтобы он извинился за то, что мы защищаем свое государство  вот такая цена этого компромисса, – подчеркнул Роман Цимбалюк.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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