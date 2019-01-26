Возможен ли компромисс между Россией и Украиной: журналист расставил все точки над "ї"

Сейчас многие политики манипулируют заявлениями, что для прекращения войны в Донбассе стоит найти компромисс с Россией. Но этого никогда не будет, потому что Кремль так не хочет. Зато в Москве надеются, что каждый украинский президент будет проезжать туда и целовать сапог.

Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире передачи "Право на власть".

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"Мне страшно, что у нас в государстве манипулируют вопросами безопасности, говорят о мире, о компромиссе. Могу вас заверить, что никакого компромисса и мира не будет, потому что наш враг – страна-агрессор – этого не хочет ", – отметил он.

По его убеждению, Кремль рассматривает компромисс таким образом, чтобы украинский президент, независимо от своей фамилии, приехал в Москву и поцеловал сапог .