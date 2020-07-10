В "Слуге народа" рассказали, возможно ли провести местные выборы онлайн
В Украине идет подготовка к местным выборам, которые запланированы на 25 октября. ЦИК разрабатывает несколько сценариев, как провести день выборов. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что онлайн-голосование не вариант для Украины, ведь организовать все технически качественно невозможно за такой короткий период времени.
Підготовку до виборів та можливість провести їх у форматі онлайн прокоментував глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Раніше У Верховній Раді зареєстрували постанову про місцеві вибори: їх запланували на 25 жовтня
Підготовка ЦВК
За його словами, Центральна виборча комісія наразі напрацьовує кілька сценарії, як проводити день виборів. Для цього враховують різні варіанти можливої ситуації з епідемією коронавірусу.
Якщо буде серйозний карантин, то будуть заходи, спрямовані на соціальну дистанцію,
– зазначив Корнієнко.
Та додав, що у такому випадку будуть чималі черги на вулиці.
Чи можливе онлайн-голосування
Наразі вибори онлайн в Україні провести неможливо – немає механізмів якісного захисту даних.
Неможливо якісно і швидко зараз організувати онлайн-вибори з гарантією того, що це буде саме ваш голос,
– наголосив глава партії.
Корнієнко зазначив, що це питання потребує подальшого опрацювання.
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Що відомо про чергові місцеві вибори
- Мають відбутись 25 жовтня 2020 року.
- На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
- Місцеві вибори проходитимуть за новим принципом. Виборці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком.
- Раніше ЦВК просила уряд та Раду виділити гроші на місцеві вибори у жовтні 2020 року. На проведення голосування не вистачає понад мільярда гривень.