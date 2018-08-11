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"Возможно, это было самоубийство": в полиции рассказали, как разбился угнанный самолет в США

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В США разбился угнанный накануне самолет
В США разбился угнанный накануне самолет / РБК

Из аэропорта Сиэтла в США сотрудник авиакомпании похитил пассажирский турбовинтовой самолет Q400. Позже стало известно, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон аэроплан разбился.

Об этом сообщили сотрудник полиции, передает газета Le Figaro.

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Полиция отвергает все версии похищения, имеющие террористический характер инцидента.

Это не террористический акт. Информация подтвердилась. Возможно, это самоубийство одного человека. Мы знаем, кто он есть. Других присутствующих на самолете не было,
– подчеркнули сотрудники полиции прессе.

Как сообщили на сайте CNN, еще одной версии уничтожения самолета является отсутствие навыков управления аэропланом, что и привело к катастрофе.

Смотрите видео с места происшествия

Власть отметила, что 29-летний мужчина пришел на аэродром и решил полетать на одном из самолетов. О факте кражи узнали полицейские и сразу же на перехват самолета отправили два истребителя. Те пытались держать его на безопасном от людей расстоянии. Впрочем, для выполнения воздушных трюков пилоту-неудачнику не хватило навыков.

После того, как самолет приблизился к острову Кетрон, очевидцы увидели толстую колонну дыма, после чего прозвучал громкий взрыв.

Все буквально замерли на месте, обсуждая то, что, возможно, произошло,
– сказал свидетель происшествия.

​В Сіетлі розбився викрадений літак

В Сиэтле разбился угнанный самолет

В аэропорту сообщили, что обычные операции на момент инцидента были прерваны, но сейчас возобновились.

Напомним, ночью 11 августа из аэропорта в США похитили пассажирский самолет. Кражу совершил работник авиакомпании, который избрал аэроплан без пассажиров на борту.

Теги: Аварии и ДТП Новости США авиация
Источник: 24 канал
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