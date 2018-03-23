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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Возможно, это лишь пауза, – известный режиссер прокомментировал распад дуэта Потапа и Каменских

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Фото из открытых источников

Украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который неоднократно работал со звездной группой Алексея Потапенко и Насти Каменских, рассказал детали распада популярного дуэта. По его словам, это нормальная эволюция артистов, которые уже, вероятно, исчерпали свой потенциал в дуэте.

Об этом сообщает журнал "Лиза".

Как известно, в октябре 2017 года Потап и Настя Каменских потрясли поклонников заявлением, что их дуэт прекращает музыкальную карьеру на неопределенный срок. Поэтому концерты артисты тоже не будут давать.

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После этого Настя Каменских начала активную сольную карьеру и выступила в роли дизайнера. А Потап участвует в телевизионных шоу и работает продюсером популярных украинских групп, в частности, "Время и Стекло".

Такое неожиданное заявление прокомментировал друг звездного дуэта и режиссер Леонид Колосовский, который отметил, что такой перерыв в совместной творческой деятельности может быть временным.

"С ними я "вырос"... Эти артисты в какой-то степени, также росли со мной. Мы бок о бок прошли совместный творческий путь. Но это нормальная эволюция коллектива. У Потапа и Насти есть свои планы на жизнь, ведь это два отдельных артиста. Каждый из них заслужил сольную карьеру. Но, возможно, это лишь пауза!" – рассказал Леонид Колосовский.

Теги: LifeStyle Новости Украины Потап и Настя Музыка
Источник: 24 Канал
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