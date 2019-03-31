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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ЦИК

      Возможно, это шаг назад, – политобозреватель о новых тенденциях на президентских выборах-2019

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      Интервью с Кристиной Бердинских и Романом Кравцом
      Интервью с Кристиной Бердинских и Романом Кравцом / 24 канал

      Уже в седьмой раз в независимой Украине проходят выборы президента. Эти гонки запомнились совершенно новыми тенденциями, но неизвестно – положительными ли. О главных различия между предыдущими и нынешними выборами – в прямом эфире 24 канала рассказали журналистка Кристина Бердинских и политический обозреватель Роман Кравец.

      "Я не буду говорить о выборах 2014 года, потому что они проходили в особых условиях смены власти, началась война. Предыдущие же выборы всегда была большая полярность между двумя главными кандидатами в президенты", – отметила Бердинских.

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      По ее словам, всегда кто-то был откровенно пророссийский, а кто-то больше смотрел на запад в сторону ЕС.

      В этом году, как мы видим, среди фаворитов, можно сказать, нет такой полярности на пророссийскость и прозападность. Тем не менее, если мы берем внешний вектор, то большинство кандидатов в президенты (даже не только фавориты) смотрят в сторону ЕС и НАТО. На этот раз их рекордное количество,
      – подчеркнула журналистка Кристина Бердинских.

      Политобозреватель роман Кравец согласился, что всегда на предыдущих выборах была двуполярность: Восток и Запад, власть и оппозиция. По его словам, сейчас эта двуполярность совсем изменилась.

      На этих выборах мы видим несколько иную перестановку, которой не было на предыдущих выборах. Мы видим войну не власти и оппозиции, Востока и Запада, а войну старых и новых политиков. Идет новая тенденция. И к этой тенденции, на самом деле, старые политики не были готовы. Это нормально. Это во всем мире сейчас такое. Но я не знаю, или это эволюция общества. Возможно, это и шаг назад,
      – отметил Кравец.

      Смотрите марафон о выборах на 24 канале онлайн.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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