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      Возможно ли привлечь к ответственности тех лиц, которые попадали под отмененную статью УК

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      Возможно ли привлечь к ответственности тех лиц, которые попадали под отмененную статью УК
      Возможно ли привлечь к ответственности тех лиц, которые попадали под отмененную статью УК / Фото из открытых источников

      Артем Сытник заявил о необратимости последствий отмены действия статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Он связывает решение КС с недопущением рассмотрения этих дел антикоррупционным судом.

      Директор Национального антикоррупционного бюро Украины утверждает, что фактически в расследованиях, где фигурировала лишь статья о незаконном обогащении, поставлена юридическая точка, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Пока Сытник не видит возможности вернуть ситуацию в обратном направлении. Все из-за того, что решение суда отменяет действие этой статьи и даже если будет принят соответствующий закон парламентом, этот закон будет распространяться лишь на те деяния, которые будут происходить после вступления в силу закона

      Директор НАБУ отметил, что работа завершилась тем, что лица, действия которых попадали под отмененную статью, и которым было предъявлено подозрения, смогли избежать наказания.

      Возможно, и вероятнее всего, это связано с тем, что в ближайшее время заработает Высший антикоррупционный суд и эти дела могли быть переданы на рассмотрение суда,
      – добавил Сытник.

      По его словам, антикоррупционные органы предлагают новую редакцию этой статьи. Однако, "необходимо признать, что последствия необратимы: нет юридического пути восстановить те расследования, которые были".

      Что означает статья о незаконном обогащении?
      Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.

      Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.

      Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Судьи Криминальные новости НАБУ Деньги Коррупция
      Источник: 24 Канал
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