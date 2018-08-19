"Возможность сказать "Спасибо": волонтеры просят помощи в обустройстве Стены народной памяти

Тысячи погибших украинских героев необъявленной войны смотрят с фотографий со стены возле Михайловского собора. Речь идет о народном проекте, которым занимаются волонтеры. Своеобразная экспозиция героизма и скорби, как напоминание о том, какой ценой мы отстаиваем независимость каждый день уже пятый год подряд.

29 августа в Киеве торжественно откроют Стену народной памяти. Только вот государство почему-то не помогает обустроить ее, поэтому волонтеры вынуждены просить помощи, чтобы успеть до выбранной даты.

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Герои навечно остались в "зеленом" коридоре Иловайска, погибшие в аду битвы за донецкий аэропорт и тысячи других украинских защитников, которые отдали свою жизнь за украинскую независимость. Все они собраны на стенах Михайловского златоверхого в трагическую экспозицию, которая, к сожалению, постоянно пополняется. Недавно волонтеры заполнили фотографиями погибших кусок стены, где раньше была надпись: "Пропавшие без вести".

Павел Петренко из батальона "Донбасс". В этом году довезли его часть на похороны. Николай Гуменюк, 51-а бригада. Здесь теперь их квадратики,

– пояснил волонтер Павел Нетесов.

Он занимается поиском погибших украинских воинов с 2014 года и именно он и еще несколько единомышленников инициировали создание Стены народной памяти. Ее обустроили за средства неравнодушных и меценатов. Потому что помощи от государства за время существования этого памятного места – никакой. По словам Нетесова, просили в КГГА сделать розетку – а это значительная проблема: руководители районов розетками занимаются, оказывается.



Волонтер Павел Нетесов

Не было и от государства никакой инициативы относительно создания музея памяти павших украинских воинов. И пока что эта народная Стена памяти – единственное место, куда могут прийти родные и собратья этих парней и девушек.

Здесь все мои друзья, с которыми вместе были на войне, и кто, увы, не вернулся. Эта Стена – возможность сказать им: "Спасибо". Или просто прийти в гости, помолчать,

– рассказал участник боевых действий, основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев.

29 августа – день, когда вспоминают погибших бойцов в "Иловайской трагедии". Волонтеры и неравнодушные украинцы уже не первый год просят власти сделать этот день официальным днем памяти павших украинских воинов.



Участник боевых действий, основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев

Однако пока от властей никакой реакции. В 2018 запланировано масштабноемероприятие возле Стены народной памяти.

Мы никогда не забудем и никогда не простим. Каждое последующее поколение, каждая новая генерация будут прилагать усилия, чтобы то, за что наш народ начал бороться еще с Майдана, с Революции достоинства, свершилось,

– подчеркнул участник боевых действий, Герой Украины Игорь Гордейчук.

До 29 августа волонтеры планируют открыть четыре секции стены памяти, где разместят еще полторы тысячи имен павших солдат. За годы оккупации наше государство потеряло 3 885 военных.

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Если задуманное удастся воплотить, тогда здесь будут имена всех погибших за годы украино-российской войны. Поэтому организаторы просят присоединиться и помочь всех неравнодушных.